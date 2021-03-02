Норкин показал кадры с закрытой вечеринки "Места встречи"

Норкин показал кадры с закрытой вечеринки "Места встречи"
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники передачи поздравили телеведущего с важным событием

Программа "Места встречи" отмечает свой первый юбилей. Вчера передаче исполнилось 5 лет. В честь этого был организован роскошный фуршет.

На своей странице в "Инстаграм" журналист опубликовал серию снимков и показал, как прошло торжество. 

"Место встречи – НТВ! Уже 5 лет!"

– подписал публикацию Норкин. 

Столы были заставлены роскошными угощениями: десерты, канапе, закуски и напитки. Особое внимание уделили сладостям. Шоколадным эклерам, тарталеткам со свежими ягодами и другим пирожным Норкин даже посвятил отдельное фото. 

На фоне праздничного стола красовалась надпись "Место встречи 5 лет". Вечеринку организовали для узкого круга людей, причастных к созданию передачи. 

В комментариях поклонники шоу поздравили ее бессменного ведущего с праздником и пожелали "Месту встречи" процветания.

"Поздравляю всю команду. Долголетия вашей передаче, интересных тем и вменяемых экспертов", "Поздравляем! Смотрим каждый день", "Удачи, долголетия, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего", "Процветания программе! Ещё больше интересных тем, спикеров и классных анекдотов!", "Ух ты! Поздравляем Вас!"

– написали под публикацией. 

Ранее Норкин резко отозвался о жалующейся на жизнь в России актрисе Бортич, которая стала чаще упоминаться в СМИ из-за своих "оппозиционных взглядов". Телеведущий напомнил актрисе, что свою зарплату она получает, снимаясь в фильмах с госучастием. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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