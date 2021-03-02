"Сенеж" приступил к подготовке образовательной программы "Женщина-лидер"

"Сенеж" приступил к подготовке образовательной программы "Женщина-лидер"
Фото: Пресс-служба
В мероприятии примут участие принимают участие предприниматели и главы общественных организаций

Россиянки более чем из 40 субъектов РФ решили принять участие в обучении на втором потоке образовательной программы "Женщина-лидер", которую проводит мастерская управления "Себеж" на основе платформы "Россия – страна возможностей" при поддержке Евразийского женского форума при Совфеде РФ.

Первое заявление о проводимой программе сделала в прошлом году председатель верхней палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко. За прошлогодний период приняли участие более 130 женщин, отметивoихся активной деятельностью в форуме, а также финалисты и победители управленческого конкурса "Лидеры России".

По словам зампреда Совфеда Галины Кареловой, всего было получено 150 заявок – они поступили от представительниц 41 российского субъекта. Приведенный показатель, уверена спикер, демонстрируют высокий уровень востребованности проводимой программы – фактически, в стране наблюдается рост женского лидерства.

Слушательницами являются предприниматели и руководители общественных центров и организаций, а также федеральных органов исполнительной ветви, в том числе на уровне субъектов. В программе приняли участие и главы крупных корпораций, депутаты и лидеры учреждений с медицинским и образовательным уклоном.

Как отметила проректор по образовательной деятельности "Сенежа" АНО "Россия – страна возможностей" Мария Афонина, главный затруднительный момент для россиянок заключается не в разнице зарплат и отсутствии доступа к образованию и развитию в профессиональной сфере, а в личной уверенности. Зачастую женщинам России сильно не хватает поддержки со стороны семьи, если она нацелена на развитие в своей карьере

"Поэтому важно, чтобы как можно больше женщин имели возможность получать дополнительное образование для раскрытия и развития своего лидерского потенциала.– сказала Мария Афонина". – заявила Афонина.

Основная цель программы заключается в формировании и развитии в россйиском обществе успешных женщин, способных и готовых принимать участие в важнейших сферах, включая экономический и социальный сектор.

Реализация программы проводится в рамках одного из проектов, утвержденных Советом Евразийского женского форума, которые будут включены в повестку предстоящего собрания. Оно состоится уже этой осенью в Санкт-Петербурге.

Программа предполагает прохождение четырех модулей – три из них будут проводиться в онлайн-формате. Последний должен состояться в июне при благоприятной эпидемиологической ситуации в Солнечногорске, где располагается "Сенеж".

Первый модуль – технологии формирования своего личного бренда, в рамках которого участницы должны определиться с целями, руководствуясь талантами и сильными сторонами. Второй – ознакомление с подходами социального проектирования и реализация социальных проектов. Третий и четвертый модули – умение работать в команде, вдохновляя членов коллектива, мотивируя и организовывая их деятельность.

Все кураторы команд программы – профессиональные психологи, сертифицированные по международным стандартам и имеющие мировое имя.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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