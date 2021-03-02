Жители Москвы возвращаются в фитнес-клубы после пандемии

Число жителей, занимающихся спортом, превысило доковидные показатели

Прошедший 2020 год стал особенным из-за массового заражения коронавирусом и ограничительных мер, нацеленных на его нераспространение. Однако на фоне выхода из локдауна к началу весеннего сезона в Москве увеличилось количество людей, занимающихся спортом.

Как отмечает источник, общее число жителей столицы, записывающихся в спорт-залы и приобретающих гантели и иной спортивный инвентарь, превысило докризисный показатель.

В пресс-службе московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказали, что общий оборот фитнес-центров столицы в сутки вырос на 3,3%, достигнув показателя в 29,3 миллиона рублей. В ведомстве также считают, что, учитывая весенний сезон, который характерен повышенным спросом на спортивные тренировки из-за преддверия лета, в дальнейшем показатель будет только расти.

Глава правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и городского развития Кирилл Пуртов отметил, что спрос на спортивные товары в столице за прошлый месяц также обогнал доковидный уровень, составив 54,9 миллиона рублей – приведенный показатель превышает величину прошлогоднего периода на 6%. А с начала прошлого месяца оборот выручки бань и саун в сутки вырос до 69,8 миллиона рублей.

Таким образом, речь идет не только о восстановлении спортивной индустрии, которой был нанесен тяжелый урон из-за пандемии, но и общей востребованности спорта в столице.

Местные власти приняли решение об оказании мер поддержки бизнесу – свыше 51 тысяч организаций смогли воспользоваться помощью со стороны городского правительства, которое выделило 35,5 миллиарда рублей, приняв 5 пакетов мер суммой в 90 млрд, передает ТАСС.