День двойной женской силы: в чем особенность зеркальной даты 03.03

День двойной женской силы: в чем особенность зеркальной даты 03.03
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Представительницам прекрасного пола желательно уделить время себе

Таролог Ольга Соломка рассказала, чего ожидать от третьего марта. Примечательно, что эта дата является зеркальной – 03.03, а это значит, что произойдут какие-то важные перемены.

По словам Соломки, третье марта – это день двойной женской силы, когда в представительнице прекрасного пола встречаются две ее абсолютно разные ипостаси.

"Если бы я назначала женский день, то он был бы именно 3 марта, то есть 3.03, когда вступает в свои права третий женский аркан Императрицы", – отметила таролог.

Специалист предупредила – в этот день женщины проявят особенную противоречивость. Сначала они будут показывать ангельский характер, а спустя некоторое время идти наперекор здравому смыслу и логике.

Ольга напомнила, что каждый мужчина имеет женскую ипостась. Речь идет об умении выслушать, оказать помощь, проявить нежность и заботу.

В зеркальную дату прогнозист посоветовала вспомнить о своей женской природе и побаловать себя. Отличными вариантами являются встреча с подругами, шопинг, посещение СПА-салона или массаж, передает OBOZREVATEL.

"Для мужчин это день проявления любви, а еще они могут порадовать свою внутреннюю женщину, позволив себе какие-то приятные процедуры", – добавила Ольга.

Ранее нумеролог назвала самые удачные дни в 2021 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России

Реакция РФ последует незамедлительно

Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода

Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей