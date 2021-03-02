Представительницам прекрасного пола желательно уделить время себе

Таролог Ольга Соломка рассказала, чего ожидать от третьего марта. Примечательно, что эта дата является зеркальной – 03.03, а это значит, что произойдут какие-то важные перемены.

По словам Соломки, третье марта – это день двойной женской силы, когда в представительнице прекрасного пола встречаются две ее абсолютно разные ипостаси.

"Если бы я назначала женский день, то он был бы именно 3 марта, то есть 3.03, когда вступает в свои права третий женский аркан Императрицы", – отметила таролог.

Специалист предупредила – в этот день женщины проявят особенную противоречивость. Сначала они будут показывать ангельский характер, а спустя некоторое время идти наперекор здравому смыслу и логике.

Ольга напомнила, что каждый мужчина имеет женскую ипостась. Речь идет об умении выслушать, оказать помощь, проявить нежность и заботу.

В зеркальную дату прогнозист посоветовала вспомнить о своей женской природе и побаловать себя. Отличными вариантами являются встреча с подругами, шопинг, посещение СПА-салона или массаж, передает OBOZREVATEL.

"Для мужчин это день проявления любви, а еще они могут порадовать свою внутреннюю женщину, позволив себе какие-то приятные процедуры", – добавила Ольга.

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