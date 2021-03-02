Роскомнадзор опубликовал соответствующий проект приказа

Интернет-платформы должны предоставить отчет о проделанной работе в соответствии с законом о "самоочищении", направленном на удаление запрещенного российскими властями контента, путем соответствующей публикации. Крайний срок – 1 февраля каждого года.

Также социальные сети обяжут размещать на основной странице вкладку с электронными жалобами пользователей Сети, о чем говорится в одном из приказов, размещенных Роскомнадзором. Общественное обсуждение предлагаемого законопроекта продлится до середины марта.

Так, в одном из вынесенных на обсуждение документов отмечается, что форма файла с жалобами должна быть выложена платформой либо в текстовом, либо в графическом формате. Обязательна публикация итогов мониторинга социальных сетей в виде информации об общем количестве страниц на предмет выявления запрещенного в стране контента, а также страниц с информацией, которую администраторы удалили на самостоятельной основе.

Форму на главной странице Роскомнадзор обязал опубликовать на русском языке. Ведомство также считает, что пользователь должен иметь возможность для реализации права на обращение с жалобой со своего личного профиля, передает "Интерфакс".

Для составления формы обязательна к указанию информация пользователя с его контактными данными, а также ссылка на страницу с информацией, распространение которой нарушает законодательство РФ.