Европа начала видеть "прорехи" в деле гибели "Боинга" MH17 - эксперт

Европа начала видеть "прорехи" в деле гибели "Боинга" MH17 - эксперт
Фото: ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Западные СМИ перестали доверять собственной пропаганде по теме крушения самолета над Украиной

На Западе стали открывать глаза и обнаруживать в деле о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 года над воюющим Донбассом отсутствие или искажение фактов. Из-за "прорех" в материалах расследования европейцы задумались. К такому выводу пришел независимый технический эксперт Юрий Антипов, который не раз указывал на несостыковки в этом деле, комментируя публикацию в британском издании FlightGlobal о возможной причастности Украины к гибели MH17.

Эксперт указал, как сразу после катастрофы Запад устроил массированную информационную атаку, убеждая людей в том, что в крушении виновата Россия, при этом не приводя никаких доказательств. Антипов называет устойчивую версию следствия под управлением киевского режима с ракетой "Бука" "ездой по ушам" мировому сообществу". В течение дальнейших шести лет многочисленные вбросы в СМИ ее подкрепляли.

Однако российские и западные независимые медиа также активно работали по теме MH17, поэтому сейчас начинали просачиваться достоверные данные.

"Факты сейчас буквально сыплются: начался суд, и там стали высовываться прорехи. Тут и там появляются несостыковки. Поэтому и людей, которые начинают думать своей головой, а не слепо верят пропаганде, становится все больше", – цитирует издание NewInform эксперта.

Доказательством такого прозрения является статья в FlightGlobal. Антипов отметил, что британцы верно обратили внимание на то, что Киев и украинские специалисты, которые руководили воздушным движением в тот злополучный день, обязаны были иметь представление об опасности пролетов над зоной боевых действий.

"Диспетчеры обычно знают все об обстановке в небе, вплоть до того, где и когда будет гроза", – пояснил он.

Однако на Украине не предприняли ничего, чтобы не допустить полета MH17 над Донбассом, что и подметили журналисты из Соединенного Королевства.

Напомним, британские авторы в своей статье вспомнили другую трагедию, связанную с украинскими военными – ЧП 2001 года, когда ПВО Незалежной сбили над Черным морем российский Ту-154 "Туполев" в ходе военных учений. После такого инцидента власти Украины должны были осознавать всю полноту опасности, давая "добро" на полеты пассажирских самолетов над зоной боевых действий.

В настоящее время в Гааге идут предварительные судебные слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга". Сегодня стало известно, что инстанция получила ответ от российского концерна "Алмаз-Антей" с изложением технических деталей гибели MH17.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость155894
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Прочитал комментарии, которые писали безграмотные идиоты! Это наиболее культурная характеристика для таких писак!
у па раша
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Гость148083
Ты про Петю. Кликуха "параша"?
апять наша раша
Якый там Гытлэр чы Гэббэльс
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Окурок, Бледная Моль, Ботокс, Фуйло, лысый Карлик... Можно уже десяток загранпаспортов наштамповать
Гость148083
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Гость151883
Про Вову плешивого. Из бункера который, как гитлер
От куда известно про бункер? Сам придумал или хозяин подсказал?
Блин, сравнил Фуйло с Петром Великим
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Там целый
Гость151883
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Гость148083
Ты про Петю. Кликуха "параша"?
Про Вову плешивого. Из бункера который, как гитлер
Гость148083
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Гость151883
Военный преступник всем известен. Зовут Вова. Кликуха *уйло
Ты про Петю. Кликуха "параша"?
Гость151883
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Военный преступник всем известен. Зовут Вова. Кликуха *уйло
Гость152898
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Юрий Антипов - независимый эксперт? От кого это он независимый? От реальных фактов? Он примкнул к западным СМИ, и теперь уже можно говорить, что "Западные СМИ перестали доверять". На кого рассчитана эта ахинея?
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