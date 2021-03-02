Глава Хабаровского края рассказал о мерах поддержки для некоммерческого сектора

Глава Хабаровского края рассказал о мерах поддержки для некоммерческого сектора
Михаил Дегтярев. Фото: Mikhail Degtyarev Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Региональные власти подготовили пакет для оказания помощи НКО

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев провел 2 марта встречу с представителями некоммерческого сектора, рассказав о принятых правительством региона мерах, направленных на оказание поддержки для НКО с социальным ориентированием (СОНКО).

Как отмечает источник, Хабаровский край является одним из лидирующих субъектов по мерам поддержки для СОНКО. Дегтярев отметил, что субъект всегда готов к сотрудничеству и созданию условий для реализации соответствующих проектов в своих пределах.

Основной темой в ходе обсуждения стало взаимодействие местных властей с НКО. Ежегодно региональная администрация выделяет ряд субсидий, направленных на поддержку некоммерческого сектора, который принимает участие в конкурсных программах президентских грантов.

Однако лишь 27 организаций НКО, функционирующих на территории Хабаровского края, получают финансовую помощь со стороны государства. Представители некоммерческих организаций отметили, что помощь для СОНКО нуждается в расширении. Необходимо также укрепить взаимодействие с органами государственной власти, пишут "Дни.ру".

Дегтярев подчеркнул важность участия НКО в обозначенном процессе, отметив, что власти Хабаровского края пересматривают меры по поддержке указанного сектора.

Так, на текущий год власти запланировали внедрение ряда новых сервисов в регионе. Также врио губернатора выступил за проведение форума "Хабаровский край – территория возможностей", указав, что, вполне возможно, мероприятие проведут в очной форме, чтобы детально обсудить вопрос взаимодействия с НКО.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров сообщил об ответе на новые санкции против России

Реакция РФ последует незамедлительно

Уже написал заявление: Жириновский раскрыл подробности ухода

Политик готов уступить свой пост главы партии, как только созреет достойный кандидат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей