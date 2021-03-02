Глава Хабаровского края рассказал о мерах поддержки для некоммерческого сектора

Региональные власти подготовили пакет для оказания помощи НКО

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев провел 2 марта встречу с представителями некоммерческого сектора, рассказав о принятых правительством региона мерах, направленных на оказание поддержки для НКО с социальным ориентированием (СОНКО).

Как отмечает источник, Хабаровский край является одним из лидирующих субъектов по мерам поддержки для СОНКО. Дегтярев отметил, что субъект всегда готов к сотрудничеству и созданию условий для реализации соответствующих проектов в своих пределах.

Основной темой в ходе обсуждения стало взаимодействие местных властей с НКО. Ежегодно региональная администрация выделяет ряд субсидий, направленных на поддержку некоммерческого сектора, который принимает участие в конкурсных программах президентских грантов.

Однако лишь 27 организаций НКО, функционирующих на территории Хабаровского края, получают финансовую помощь со стороны государства. Представители некоммерческих организаций отметили, что помощь для СОНКО нуждается в расширении. Необходимо также укрепить взаимодействие с органами государственной власти, пишут "Дни.ру".

Дегтярев подчеркнул важность участия НКО в обозначенном процессе, отметив, что власти Хабаровского края пересматривают меры по поддержке указанного сектора.

Так, на текущий год власти запланировали внедрение ряда новых сервисов в регионе. Также врио губернатора выступил за проведение форума "Хабаровский край – территория возможностей", указав, что, вполне возможно, мероприятие проведут в очной форме, чтобы детально обсудить вопрос взаимодействия с НКО.