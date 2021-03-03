Пожилые люди могут получать больше денег от государства

Некоторые доплаты к пенсионным выплатам автоматически не начисляются. Например, неработающие пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты из казны до уровня прожиточного минимума.



Для того чтобы получить больше денег от государства, пожилым россиянам нужно подать заявление в МФЦ. Такие преференции положены людям, чьи пенсии меньше утвержденного в субъекте прожиточного минимума, пояснила юрист Светлана Петрикова.

Эксперт также напомнила, что в текущем году на федеральном уровне этот показатель установлен в размере 10 022 рубля. При этом в регионах он может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, пишет Life.

Помимо этого, дополнительная финансовая поддержка от государства причитается пенсионерам с иждивенцами. Речь идет о содержании не достигших совершеннолетия детей, пожилых родителей, а также студентов-очников в возрасте до 23 лет. Размер доплаты установлен в сумме 2 014 рублей на иждивенца.

Также старики, отдавшее более 30 лет своей жизни работе в сельскохозяйственном секторе, имеют право на доплату в размере 1 511 рублей, отмечает URA.RU.

К слову, недавно стало известно, что порядок получения выплат на пожилых и инвалидов упростили: теперь россиянам не нужно подтверждать, что они не трудоустроены и не получают пособие по безработице.