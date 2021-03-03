Преступник отправился домой

Источник в силовых структурах рассказал журналистам о том, что 70-летний Владимир Мохов, который известен как "скопинский маньяк", вышел на свободу. Позже информацию подтвердили в УФСИН Саратовской области, где житель Рязанской области отбывал почти 17-летнее наказание.

Как пишет РИА "Новости", Мохов на поезде отправился домой.

Как напоминает телеканал "360", которому в ведомстве и подтвердили данные об освобождении мужчины, в 2000-м он похитил двух несовершеннолетних девушек. Четыре года Мохов держал жительниц города Скопин в заключении в подвали. Маньяк всячески издевался над девушками, одна из которых дважды родила. Детей Мохов отбирал.

В 2004-м заложницам удалось передать записку на волю, и вскоре их освободили. Суд приговорил маньяка 17 годам колонии строгого режима, но из-за изменений суда срок сократили до 16 лет 10 месяцев.