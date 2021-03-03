Интернет-пользовали начали шутить о грядущем глобальном потеплении

В британской прессе появилась статья про покрывшийся толстым слоем снега заброшенный поселок под Воркутой. Авторы материала дивятся снимками заледеневшего населенного пункта.



В публикации приводится множество фотографий, на которых видно, как подъезды поселка Цементозаводский обросли снежными "сталактитами". В заброшенных домах тоже царствует зима. Люстры покрылись причудливыми шапками из снега, а стены и полы обросли толстым слоем льда. На фотографиях с высоты птичьего полета видна забитая грузовыми машинами парковка. Все автомобили превратились в огромные сугробы.

Заброшенное поселение расположено в 18 км от Воркуты. Скорее всего, Цементозаводский – один из примеров обезлюдевших после развала Советского Союза населенных пунктов. Однако, авторы издания Daily Mail уверяют, что люди сбежали отсюда из-за страшных холодов.

В комментариях под публикацией англоязычные читатели поделились своим мнением. Британцев поразили виды заледеневшего города-призрака. Впрочем, некоторые отметили, что стойкость нашего народа позволяет ему выживать даже в самых суровых условиях.

"Русские выживают где угодно, они стойкие", "Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно", "Похоже на сцены из "Метро-2033" (постапокалиптический роман о жизни людей в метро после ядерной войны – прим. редакции), "Вообще-то должно быть глобальное потепление" – пишут интернет-пользователи.

Некоторые из особо осведомленных также отметили, что городок был брошен по экономическим причинам, а не из-за климата.