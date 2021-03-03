Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта столичных предприятий

В "коронавирусный" 2020 год объем несырьевого экспорта города вырос на 31%

Продукция московских предприятий завоевывает мир. В 2020 г. объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысил 161 млрд долларов. Из них почти четверть – 39,86 млрд долларов – принесла Москва. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Москва поставляет за рубеж технику, оборудование, автомобили, продукцию химического производства, в частности, нетканые материалы, а также знаменитые столичные конфеты, напитки, колбасы. В прошлом году московские товары поставлялись в 183 страны, а общий объем экспорта увеличился на треть.

Это стало возможным благодаря масштабной поддержке предпринимателей со стороны городских властей, которая в период пандемии была значительно расширена. В частности, в Москве ввели "экспортный кешбэк" – грант на 10% выручки по экспортным контрактам. В 2020-м его одобрили 154 предприятиям.

Кроме того, столичные предприятия могут обратиться за компенсацией затрат на транспортировку товаров за рубеж, на мероприятия, способствующие заключению экспортных контрактов.

К примеру, компании "Терминальные технологии" в 2020 г. было возмещено 2 млн рублей, потраченных на сертификацию терминалов для оплаты картами и смарт­фонами, которые уже успешно работают в странах СНГ, Европы и Азии.

Компания Lo-Li, производящая леденцы из натуральных ингредиентов, стала участником программы индивидуального сопровождения, в ходе которой получила аналитический отчет и подбор байеров, а также аккаунты на электронных торговых площадках Ebay и Т-mall. После этого география ее экспорта заметно расширилась.

Предоставление бесплатных премиальных аккаунтов на маркетплейсах Alibaba.com, Europages.com – это еще одна мера поддержки. Столичным экспортерам помогают создавать магазины на Ebay.com и продвигать продукцию на одной из крупнейших китайских площадок Tmall.com.

"Есть надежда, что в этом году "выстрелит" еще одна мера – размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Все зависит от того, как скоро мы вновь сможем летать по всему миру",

– отметил в своем блоге Сергей Собянин.

Столичные власти уверяют: экспорт – это не сложно. Главное требование к производителям – оригинальная идея и качественный продукт. А дальше поможет московское правительство. Для этого разработана и уже запущена акселерационная программа Е-com Success, запланирована серия выставок и виртуальных бизнес-миссий.

Заявки на участие в бизнес-миссии 2021 года можно подать до 1 апреля. Сама бизнес-миссия пройдет в июне. Она будет включать в себя технологические онлайн-туры на столичные производства. Для каждого участника планируется организовать 120–130 встреч с потенциальными клиентами.