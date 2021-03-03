Режиссеру удалось договориться с руководством телеканала

За скандалом с передачей Никиты Михалкова "Бесогон" наблюдала вся страна. Сегодня выяснилось, что снятая с телеэфира в прошлом году программа возвращается на канал "Россия 24".



Радостными известиями поделился сам кинорежиссер. Михалков рассказал, что за возобновление показа его передачи на телевидении выступило огромное количество зрителей. В итоге Никита Сергеевич провел продуктивную беседу с администрацией ВГТРК, которая заведует телеканалом "Россия 24". Сторонам удалось прийти к общему знаменателю и разрешить все накопившиеся проблемы.

В период телевизионной паузы шоу Михалкова продолжало выходить на его ютуб-канале. Теперь все выпуски будут продемонстрированы по ТВ. Телеканал запустит эти шоу в эфир во время майских праздников.

При этом режиссер особо отметил, что его возвращение на телеэкраны никак не повлияет на концепцию передач. Накал и смысловой посыл останутся прежними, передает слова мэтра "Интерфакс".

Очередной выпуск передачи "Бесогон" получил название "Вот оно все и вылезло". Программу Михалков посвятил современной "элите" России.

Напомним, телеканал отказался транслировать программу Михалкова в марте 2020 года. Скандал получился настолько мощным, что дошел даже до Кремля.