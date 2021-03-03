Секрет заключается в формировании накопительной части выплат

У россиян есть реальная возможность увеличить пенсию до 50 тыс. рублей. В этом уверен эксперт Сергей Эрлик.

Как известно, сумма выплат пожилым гражданам состоит из двух частей. Первая – страховая – рассчитывается, исходя из отчислений работодателя, в среднем она равна 14 тыс. рублей. Вторая – накопительная – зависит от того, сколько денег человек сам отправляет в один из негосударственных пенсионных фондов.

Следовательно, чтобы, прекратив трудовую деятельность, получать 50 тыс., нужно сформировать накопительную часть пенсии в сумме 36 тыс. рублей. То есть на индивидуальном счету в НПФ к моменту выхода на пенсию должно быть собрано работающим гражданином около 3 млн руб., подсказал специалист.

И добавил, что всего там будет находиться 5,5 млн рублей. Остальные деньги – это доход от вложений НПФ в течение нескольких десятков лет пока человек работает.

Накопить 3 млн руб. можно на протяжении 30 лет. Для этого необходимо ежемесячно отсылать в НПФ по 10 тыс., отметил аналитик.

Страховая часть пенсии на увеличение общей суммы повлиять не сможет. Даже большая зарплата в этом не поможет, ведь существуют "определенные лимиты", пояснил Эрлик NEWS.ru.

Накануне стало известно, как увеличить пенсию с помощью доплат. Добавки положены тем, кто получает меньше утвержденного в субъекте прожиточного минимума, и пожилым гражданам с иждивенцами.