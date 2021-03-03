Будущий премьер так и не смог связать свою судьбу с давней подругой

Глава правительства России Михаил Мишустин проучился в средней школе №7 города Лобни с четвертого по десятый классы. Одноклассники его любовью считали Ирину Сергунину, за которой он все время носил портфель. Пара всегда вместе держалась.

Ирина была назначена на должность секретаря школьного комсомола, а Михаил был ее заместителем. Сама женщина отмахивается: мол, любви не было, однако в школе она всегда дружила с Мишей.

Мишустин постоянно садился за партой рядом с Сергуниной, сверяясь на контрольных. Однажды друзья выступили вместе на утреннике: он сыграл для детей кота Базилио, а она – коварную лису Алису.

Будущий премьер, к слову, всегда любил пошутить и подурачиться, однако учился хорошо. У Михаила был очень дружный класс: ребята справляли вместе все дни рождения и праздники. Будущий премьер был весьма компанейским парнем – играл на гитаре, любил сочинять стихи.

Спустя десять лет, после окончания школы, школьные друзья встретились.

"Миша спросил: "Почему ты, дохлая Сергунина, за меня замуж не вышла?". Ответила: "А ты и не звал!"– рассказала женщина в интервью "Комсомольской правде".

Друзья созванивались еще до начала 2000-х годов, однако затем, когда госслужащий отправился работать в налоговую службу, ему стало уже не до созвонов. Правда, Мишустин не забывал о родной Лобне, куда приезжал навестить родных.

На днях премьер побывал в одной из барнаульских школ, где проверил организацию бесплатного питания для детей, лично оценив качество еды.