Минобороны Китая выразило готовность к углубленному военному сотрудничеству с Россией

Минобороны Китая выразило готовность к углубленному военному сотрудничеству с Россией
Фото: Pang Xinglei/Xinhua/www.globallookpress.com
В Министерстве обороны Китая назвали военные связи с между КНР и Россией важной опорой для стратегического сотрудничества

Так военное ведомство ответило на вопрос о предположениях ряда экспертов на тему возможного стремления Москвы к военному альянсу с Китаем на фоне растущей угрозы со стороны Соединенных Штатов, пишет Синьхуа. В оборонном ведомстве Китая считают отношения с Россией образцом международного взаимодействия, основанного на взаимном уважении, беспристрастности, сотрудничестве, справедливости и обоюдном выигрыше.

Москва и Пекин придерживаются позиции отказа от заключения союзов, предполагающих направленность против третьих стран. Это полностью отличается от отношений существующих военных альянсов. В 2021 году два государства будут праздновать 20-ю годовщину подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Пекин выразил готовность к более тесному взаимодействию с Россией, в том числе, и в военной сфере.

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов считает, что военный альянс России и Китая естественен.

"Если бы у нас не было остановок в развитии союзнических отношений сначала из-за Хрущева, а потом в 90-е, вообще другая обстановка была на нашей планете. Сейчас, правда, не нужно излишне увлекаться подсчётом общего объёма ядерного арсенала или числа боевых кораблей", – уверен собеседник издания.

По его словам, такие цифры могут ввести в заблуждение, а противников – в искушение нанести превентивный удар.

"Но вот опыт современных способов ведения войн нам надо обобщать. У России хорошо стало получаться использовать ЧВК, "ЧВК Вагнера", например, хотя, казалось бы, семь лет назад мы только вообще узнали, что можем так. У Китая сегодня есть огромный потенциал перегнать разрекламированные турецкие байрактары по всем параметрам, включая количество единиц в строю",

– полагает эксперт.

Если два государства начнут грамотно усиливать и без того сильные стороны за счет ресурса союзника, то необходимости в ядерном потенциале не будет, заключил Филиппов.

Отдел информации

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