Первую леди Украины осудили за связь с Россией

На личной инстаграм-странице Елена Зеленская сообщила о том, что она встретилась с участницами проекта "Своя", нацеленного на искоренение расового неравенства и негативных гендерных стереотипов. Однако рассказ первой леди Украины не вдохновил некоторых интернет-пользователей, и они напомнили женщине о ее "старых грехах".

На фото Елена позирует в окружении девушек разных национальностей. Для выхода в свет Зеленская выбрала светлый костюм и черные туфли.

"Мне нравится, что участницы проекта выбрали красоту и моду в качестве пути для привлечения внимания к мультикультурности украинского общества. "Своя" – это о лидерстве, о голосе украинок и важности толерантности в обществе", – написала супруга лидера Незалежной.

Некоторых подписчиков Елены не тронула ее миссия. Комментаторы вспомнили о том, что чета Зеленских продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги в своей крымской квартире. А ведь после присоединения полуострова к России отношения между странами сильно ухудшились. Нашу страну обвинили в оккупации Крыма.

"Жировку (квитанция на оплату коммунальных услуг – прим. ред.) в крымской квартире оплатила???", "Спасибо, Алена, вам с Зельцем, что исправно пополняете бюджет России!!!", – отметили пользователи Сети.

Ранее появилась информация, что Зеленский явился на вакцинацию с бритой грудью. Этот факт рассмешил народ.