Украинцы заплевали жену Зеленского из-за квартиры в Крыму

Украинцы заплевали жену Зеленского из-за квартиры в Крыму
Елена Зеленская. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Гнездо кукушки": Тимошенко высмеяли за новую прическу
Первую леди Украины осудили за связь с Россией

На личной инстаграм-странице Елена Зеленская сообщила о том, что она встретилась с участницами проекта "Своя", нацеленного на искоренение расового неравенства и негативных гендерных стереотипов. Однако рассказ первой леди Украины не вдохновил некоторых интернет-пользователей, и они напомнили женщине о ее "старых грехах".

На фото Елена позирует в окружении девушек разных национальностей. Для выхода в свет Зеленская выбрала светлый костюм и черные туфли.

"Мне нравится, что участницы проекта выбрали красоту и моду в качестве пути для привлечения внимания к мультикультурности украинского общества. "Своя" – это о лидерстве, о голосе украинок и важности толерантности в обществе", – написала супруга лидера Незалежной.

Некоторых подписчиков Елены не тронула ее миссия. Комментаторы вспомнили о том, что чета Зеленских продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги в своей крымской квартире. А ведь после присоединения полуострова к России отношения между странами сильно ухудшились. Нашу страну обвинили в оккупации Крыма.

"Жировку (квитанция на оплату коммунальных услуг – прим. ред.) в крымской квартире оплатила???", "Спасибо, Алена, вам с Зельцем, что исправно пополняете бюджет России!!!", – отметили пользователи Сети.

Ранее появилась информация, что Зеленский явился на вакцинацию с бритой грудью. Этот факт рассмешил народ. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость156416
Пожаловаться Ответить
Красивая!
1
новости партнеров
По теме

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Россиянам подсказали способ увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

Секрет заключается в формировании накопительной части выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей