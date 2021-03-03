Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду

Жителей Москвы ожидает "желтый" уровень опасности из-за сильной гололедицы и ощутимого ветра до 4 марта. Соответствующее заявление сделали специалисты Гидрометцентра.

Отмечается, что на территории города ветер усилится до 15 метров в секунду. Ожидается до трех градусов ниже нуля, говорится в прогнозе ведомства.

По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", из-за интенсивных температурных колебаний лед на водоемах Московской области стал очень хрупким.



