Синоптики предупредили москвичей о "желтом" уровне погодной опасности

Скорость ветра усилится до 15 метров в секунду

Жителей Москвы ожидает "желтый" уровень опасности из-за сильной гололедицы и ощутимого ветра до 4 марта. Соответствующее заявление сделали специалисты Гидрометцентра.

Отмечается, что на территории города ветер усилится до 15 метров в секунду.  Ожидается до трех градусов ниже нуля, говорится в прогнозе ведомства.

По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", из-за интенсивных температурных колебаний лед на водоемах Московской области стал очень хрупким.


Егор МАЛКОВ

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