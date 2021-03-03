Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд на поддержку социальных НКО

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Фонд президентских грантов выделил 1,6 миллиарда рублей на расширение поддержки для социально ориентированных НКО в субъектах РФ.
Так, заинтересованность во взаимодействии с фондом проявили все российские регионы. 84 субъекта, исключая столицу, обратились к организации с вопросами расширения финансирования.
Софинансирование выделяется уполномоченным органам на региональном уровне. Условия поддержки – помощь некоммерческим организациям по итогам конкурсных мероприятий, которые должны проводиться на основе практик и рекомендаций Фонда президентских грантов.
Так, по состоянию на 2021 год, на оказание соответствующей поддержки предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. По итогам заседания фонд добавит к указанной сумме еще 1,6 млрд, которые будут распределены между субъектами.
Таким образом, на грантовую поддержку выделено в текущем году свыше 4,5 миллиарда руб. Первые итоги начального этапа конкурса были подведены в середине января. Прием заявок на второй этап по итогам конкурса продлится до 15 марта.
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