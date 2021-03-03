Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд на поддержку социальных НКО

Средства распределены по итогам заседания Координационного комитета

Фонд президентских грантов выделил 1,6 миллиарда рублей на расширение поддержки для социально ориентированных НКО в субъектах РФ.

Так, заинтересованность во взаимодействии с фондом проявили все российские регионы. 84 субъекта, исключая столицу, обратились к организации с вопросами расширения финансирования.

Софинансирование выделяется уполномоченным органам на региональном уровне. Условия поддержки – помощь некоммерческим организациям по итогам конкурсных мероприятий, которые должны проводиться на основе практик и рекомендаций Фонда президентских грантов.

Так, по состоянию на 2021 год, на оказание соответствующей поддержки предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. По итогам заседания фонд добавит к указанной сумме еще 1,6 млрд, которые будут распределены между субъектами.

Таким образом, на грантовую поддержку выделено в текущем году свыше 4,5 миллиарда руб. Первые итоги начального этапа конкурса были подведены в середине января. Прием заявок на второй этап по итогам конкурса продлится до 15 марта.

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