Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд на поддержку социальных НКО

Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд на поддержку социальных НКО
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Средства распределены по итогам заседания Координационного комитета

Фонд президентских грантов выделил 1,6 миллиарда рублей на расширение поддержки для социально ориентированных НКО в субъектах РФ.

Так, заинтересованность во взаимодействии с фондом проявили все российские регионы. 84 субъекта, исключая столицу, обратились к организации с вопросами расширения финансирования.

Софинансирование выделяется уполномоченным органам на региональном уровне. Условия поддержки – помощь некоммерческим организациям по итогам конкурсных мероприятий, которые должны проводиться на основе практик и рекомендаций Фонда президентских грантов.

Так, по состоянию на 2021 год, на оказание соответствующей поддержки предусмотрено 2,9 миллиарда рублей. По итогам заседания фонд добавит к указанной сумме еще 1,6 млрд, которые будут распределены между субъектами.

Таким образом, на грантовую поддержку выделено в текущем году свыше 4,5 миллиарда руб. Первые итоги начального этапа конкурса были подведены в середине января. Прием заявок на второй этап по итогам конкурса продлится до 15 марта.

Подробная информация доступна по ссылке.

Егор МАЛКОВ

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