Политик решила снова сменить имидж

Сегодня Юлия Тимошенко появилась на заседании Верховной Рады Украины в новом образе. Снимки лидера партии "Батькивщина" опубликовал фотограф Ян Доброносов в личном аккаунте на Фейсбук.

Тимошенко похвасталась перед коллегами современной прической. Политик завила волосы, после чего собрала часть локонов в районе затылка. Подобную прическу в народе называют "Мальвинка".

Однако пользователи Сети не оценили попыток 60-летней Юлии соответствовать модным тенденциям 21 века. Ведь подобные укладки чаще всего делают молодые девушки.

"У меня только один вопрос: кто е парикмахер?)", "Гнездо кукушки", "Там у всех женщин из ВР (Верховная Рада – прим. ред.) один мастер? Или они копируют друг друга…" – прокомментировали подписчики.

Сподіваюся, сьогодні всім сподобається) дуже чекаю на коментарі від тих, хто мене критикує) Опубликовано Yan Dobronosov Среда, 3 марта 2021 г.

Однако далеко не все накинулись на народного депутата Украины с критикой. Нашлись и те, кому пришелся по душе новый имидж госдеятеля.

"Юлия Владимировна Тимошенко шикарна! В 60 лет, как в 40! Респект!" – написала одна из украинок.

Напомним, политик занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Также она была вице-премьером Незалежной по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее Тимошенко раскритиковали за появление на заседании Рады в подделке "Прада".