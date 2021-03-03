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Сегодня Юлия Тимошенко появилась на заседании Верховной Рады Украины в новом образе. Снимки лидера партии "Батькивщина" опубликовал фотограф Ян Доброносов в личном аккаунте на Фейсбук.
Тимошенко похвасталась перед коллегами современной прической. Политик завила волосы, после чего собрала часть локонов в районе затылка. Подобную прическу в народе называют "Мальвинка".
Однако пользователи Сети не оценили попыток 60-летней Юлии соответствовать модным тенденциям 21 века. Ведь подобные укладки чаще всего делают молодые девушки.
"У меня только один вопрос: кто е парикмахер?)", "Гнездо кукушки", "Там у всех женщин из ВР (Верховная Рада – прим. ред.) один мастер? Или они копируют друг друга…" – прокомментировали подписчики.
Сподіваюся, сьогодні всім сподобається) дуже чекаю на коментарі від тих, хто мене критикує)Опубликовано Yan Dobronosov Среда, 3 марта 2021 г.
Однако далеко не все накинулись на народного депутата Украины с критикой. Нашлись и те, кому пришелся по душе новый имидж госдеятеля.
"Юлия Владимировна Тимошенко шикарна! В 60 лет, как в 40! Респект!" – написала одна из украинок.
Напомним, политик занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Также она была вице-премьером Незалежной по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Ранее Тимошенко раскритиковали за появление на заседании Рады в подделке "Прада".
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