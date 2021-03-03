Полезный лайфхак порадует своей простотой

Многие огородники задаются вопросом – как получить богатый урожай картофеля, не используя различные химические препараты. На помощь придет обычная алюминиевая фольга.

Что нужно делать

Листы фольги скатайте в небольшие шарики. Затем поместите их в лунки вместе с рассадой картофеля.

В чем польза фольги на грядках

Дело в том, что фольга содержит в себе такие полезные для растения вещества, как алюминий, медь, железо и кремний. Они способны благоприятно повлиять на посадки.

Данные элементы не только напитывают культуру, но и защищают картофель от различных болезней и паразитов.

Кроме того, алюминиевые шарики предотвращают слеживание почвы. Также они не дают грунту давить на еще не окрепшие клубни. Благодаря образующейся прослойке происходит так называемое естественное проветривание. В результате земля сохраняет рыхлость и получает необходимые "дозы" солнечного света, ветра и воды.

Таким образом, картофель не начнет преть. Не секрет, что качество почвы напрямую влияет и на рост посадок.

Есть один важный нюанс. После сбора урожая шарики из фольги необходимо выбросить, ведь материал уже передал все полезные свойства культуре.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как еще посадить картофель, чтобы получить хороший урожай.