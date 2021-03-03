Пользователи вспомнили о былой уверенности в завтрашнем дне

Вот уже протяжении многих лет Литва, Латвия и Эстония являются частью Евросоюза. Однако многие жители прибалтийских государств с тоской вспоминают былые возможности в годы Советского Союза, которые стали недоступны населению бывших республик СССР после 1991 года.

Так, портал Quora регулярно публикует вопросы по определенным темам. В одной из рубрик жители Прибалтики решили вспомнить советские годы, заявив, что некоторые явления прошлой эпохи в Евросоюзе уже никогда, по всей видимости, не появятся

Так, уроженец Литвы Яро Саткевич заявил, что в советские годы цены на газ были куда дешевле современных, а государство гарантировало своим детям бесплатное образование, заботясь о населении в вопросе дальнейшего трудоустройства.

Одна из эстонок также вспомнила о своей молодости в советские годы, когда природные блага были общедоступными, так как государство оставляло в народном пользовании все озера, реки и леса, передает РИА "ФАН".

"Можно было купаться, ловить рыбу, отдыхать в палатках практически где угодно. Сегодня доступ ко всему этому ограничен частной собственностью. Я ненавижу все это", – пишет Валката Элгетайтис из Литвы.

Ранее политолог Анатолий Вассерман дал оценку периоду советского строя второй половины 1980-х годов времен Михаила Горбачева. По словам специалиста, первый и последний президент СССР, который на днях отметил свое 90-летие, остался в истории "безнадежным неудачником", развалившим государство.