Дешевый газ и бесплатное образование: прибалты поностальгировали по СССР

Дешевый газ и бесплатное образование: прибалты поностальгировали по СССР
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пользователи вспомнили о былой уверенности в завтрашнем дне

Вот уже протяжении многих лет Литва, Латвия и Эстония являются частью Евросоюза. Однако многие жители прибалтийских государств с тоской вспоминают былые возможности в годы Советского Союза, которые стали недоступны населению бывших республик СССР после 1991 года.

Так, портал Quora регулярно публикует вопросы по определенным темам. В одной из рубрик жители Прибалтики решили вспомнить советские годы, заявив, что некоторые явления прошлой эпохи в Евросоюзе уже никогда, по всей видимости, не появятся

Так, уроженец Литвы Яро Саткевич заявил, что в советские годы цены на газ были куда дешевле современных, а государство гарантировало своим детям бесплатное образование, заботясь о населении в вопросе дальнейшего трудоустройства.

Одна из эстонок также вспомнила о своей молодости в советские годы, когда природные блага были общедоступными, так как государство оставляло в народном пользовании все озера, реки и леса, передает РИА "ФАН".

"Можно было купаться, ловить рыбу, отдыхать в палатках практически где угодно. Сегодня доступ ко всему этому ограничен частной собственностью. Я ненавижу все это", – пишет Валката Элгетайтис из Литвы.

Ранее политолог Анатолий Вассерман дал оценку периоду советского строя второй половины 1980-х годов времен Михаила Горбачева. По словам специалиста, первый и последний президент СССР, который на днях отметил свое 90-летие, остался в истории "безнадежным неудачником", развалившим государство.

Егор МАЛКОВ

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