Условия были экстремальными

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин принял участие в экспедиции на перевал Дятлова. По возвращении госдеятель поделился подробностями опасного путешествия.

На перевал Бетехтин отправился в составе группы из девяти человек. С собой туристы взяли все необходимое обмундирование, а также технику для съемок документального фильма.

По словам Алексея Валерьевича, их группа оказалась в по-настоящему экстремальных условиях. Местами температура воздуха опускалась ниже -50°C. К счастью, участников экспедиции спасали современные технологии.

Бетехтин до сих пор не может понять, как в 1959 году дятловцы вышли на мороз в одних носках, передает телеканал "Звезда".

Российский чиновник заявил, что суровые условия – это единственное, с чем им пришлось столкнуться. Ничего паранормального участники похода не заметили.

"Ни светящихся шаров, ни йети, ни других чудес. Все было предельно жестко по температуре, переваливало за 50. Даже звери попрятались", – вспомнил Алексей Валерьевич.

Министр культуры добавил, что на пути туристов встретились только соболи. Другие животные предпочли прятаться от аномальных морозов.

Ранее была озвучена новая версия гибели группы Дятлова. По словам одного из экспертов, студенты могли погибнуть от американского светового оружия.