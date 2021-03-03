"Все было предельно жестко": министр провел ночь на перевале Дятлова

"Все было предельно жестко": министр провел ночь на перевале Дятлова
Фото: Alexander Schnurer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Условия были экстремальными

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин принял участие в экспедиции на перевал Дятлова. По возвращении госдеятель поделился подробностями опасного путешествия.

На перевал Бетехтин отправился в составе группы из девяти человек. С собой туристы взяли все необходимое обмундирование, а также технику для съемок документального фильма.

По словам Алексея Валерьевича, их группа оказалась в по-настоящему экстремальных условиях. Местами температура воздуха опускалась ниже -50°C. К счастью, участников экспедиции спасали современные технологии.

Бетехтин до сих пор не может понять, как в 1959 году дятловцы вышли на мороз в одних носках, передает телеканал "Звезда".

Российский чиновник заявил, что суровые условия – это единственное, с чем им пришлось столкнуться. Ничего паранормального участники похода не заметили.

"Ни светящихся шаров, ни йети, ни других чудес. Все было предельно жестко по температуре, переваливало за 50. Даже звери попрятались", – вспомнил Алексей Валерьевич.

Министр культуры добавил, что на пути туристов встретились только соболи. Другие животные предпочли прятаться от аномальных морозов.

Ранее была озвучена новая версия гибели группы Дятлова. По словам одного из экспертов, студенты могли погибнуть от американского светового оружия. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

АСВК
Пожаловаться Ответить
Чаще на улице бывай, съезди на север, приобщись к природе, в Сургуте хорошо при -47, в Богучанах при -38 Страна большая.
1
новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Россиянам подсказали способ увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

Секрет заключается в формировании накопительной части выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей