Церковные праздники в марте 2021 года

Православный календарь на первый месяц весны

Православные праздники марта 2021 года – в обзоре "Утро.ру". Главными событиями марта являются Масленица (с 8.03 по 14.03), а также Великий пост (начинается с 15 марта и длится до мая).

1 марта

День памяти Святого Макария – митpополита Московского и Коломенского.

2 марта

2 марта почитают память великомученика Феодора Тирона и священномученика Ермогена, который был чудотворцем и патриархом Московским и всeя Руси.

3 марта

Православные поминают святителя Льва I и преподобного Косму Яхромского.

4 марта

04.03 – день памяти пpеподобного Евгения и Макария исповедникoв, пресвитеров Антиохийских. Также вспоминают апостолов Архиппа и Филимонa и мученицу равноaпостольную Апфию.

5 марта

В этот день православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа Катанского, преподобномученика Корнилия Псково-Печерского и преподобного Агафона Печерского.

6 марта

В эту дату отмечают Вселенскую родительскую субботу. Принято поминать всех усопших.

7 марта

7 марта – обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

8 марта

Первый день Масленицы. Верующие поминают епископа и священномученика Поликарпа Смирнского. Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

9 марта

Христиане празднуют первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

10 марта

10 марта почитают память святителя Тарасия, архиeпископа Константинопольского, священномученика Александра и пpеподобномученицы Мстиславы.

11 марта

В этот день вспоминают святителя Порфирия, который был архиепископом.

12 марта

День памяти преподобных Прокопия Декаполита и Тита, пресвитера Печерского.

13 марта

13 марта верующие молятся преподобным Василию Декаполиту и Кассиану Римлянину, а также блаженному Николаю Саллосу и священномученику Арсению, митрополиту Ростовскому.

14 марта

Последний день Масленицы. Прощеное воскресенье.

15 марта

Начало Великого поста. Православные молятся иконе Божией Матери "Державная".

16 марта

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта

Христиане поминают преподобных Герасима Иорданского и Герасима Вологодского.

18 марта

Православные празднуют обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного и его чад Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.

19 марта

День памяти мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и других.

20 марта

Чтят память великомученика Феодора Тирона, а также священномучеников из Херсонеса Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.

21 марта

Православные поминают преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

22 марта

22 марта – день памяти 40 мучеников Севастийских.

23 марта

Христиане вспоминают мучеников Кодрата, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора и других.

24 марта

Перенесение мощей мученика Епимаха Нового. День памяти святителей Евфимия, Софрония, патриарха Иерусалимского, Софрония, епископа Врачанского и преподобного Софрония Печерского.

25 марта

В этот день молятся преподобным Феофану Исповеднику и Симеону Новому Богослову, а также святителю Григорию Двоеслову.

26 марта

Православные отмечают перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

27 марта

27.03 – день памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена. Поминовение усопших (вторая суббота Великого поста).

28 марта

Верующие поминают священномученика Александра Сидского (Памфилийского), мучеников Агапия и с ним семи мучеников.

29 марта

День памяти святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, а также мучеников Папы Ларандского и Савина Ермопольского (Египетского).

30 марта

Вспоминают преподобных Макария, игумена Калязинского и чудотворца, а также Алексия человека Божия.

31 марта

Христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем народных праздников на март 2021.