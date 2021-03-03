Церковные праздники в марте 2021 года

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Православные праздники марта 2021 года – в обзоре "Утро.ру". Главными событиями марта являются Масленица (с 8.03 по 14.03), а также Великий пост (начинается с 15 марта и длится до мая).
1 марта
День памяти Святого Макария – митpополита Московского и Коломенского.
2 марта
2 марта почитают память великомученика Феодора Тирона и священномученика Ермогена, который был чудотворцем и патриархом Московским и всeя Руси.
3 марта
Православные поминают святителя Льва I и преподобного Косму Яхромского.
4 марта
04.03 – день памяти пpеподобного Евгения и Макария исповедникoв, пресвитеров Антиохийских. Также вспоминают апостолов Архиппа и Филимонa и мученицу равноaпостольную Апфию.
5 марта
В этот день православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа Катанского, преподобномученика Корнилия Псково-Печерского и преподобного Агафона Печерского.
6 марта
В эту дату отмечают Вселенскую родительскую субботу. Принято поминать всех усопших.
7 марта
7 марта – обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
8 марта
Первый день Масленицы. Верующие поминают епископа и священномученика Поликарпа Смирнского. Обретение мощей блаженной Матроны Московской.
9 марта
Христиане празднуют первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10 марта
10 марта почитают память святителя Тарасия, архиeпископа Константинопольского, священномученика Александра и пpеподобномученицы Мстиславы.
11 марта
В этот день вспоминают святителя Порфирия, который был архиепископом.
12 марта
День памяти преподобных Прокопия Декаполита и Тита, пресвитера Печерского.
13 марта
13 марта верующие молятся преподобным Василию Декаполиту и Кассиану Римлянину, а также блаженному Николаю Саллосу и священномученику Арсению, митрополиту Ростовскому.
14 марта
Последний день Масленицы. Прощеное воскресенье.
15 марта
Начало Великого поста. Православные молятся иконе Божией Матери "Державная".
16 марта
День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
17 марта
Христиане поминают преподобных Герасима Иорданского и Герасима Вологодского.
18 марта
Православные празднуют обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного и его чад Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
19 марта
День памяти мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и других.
20 марта
Чтят память великомученика Феодора Тирона, а также священномучеников из Херсонеса Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.
21 марта
Православные поминают преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
22 марта
22 марта – день памяти 40 мучеников Севастийских.
23 марта
Христиане вспоминают мучеников Кодрата, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора и других.
24 марта
Перенесение мощей мученика Епимаха Нового. День памяти святителей Евфимия, Софрония, патриарха Иерусалимского, Софрония, епископа Врачанского и преподобного Софрония Печерского.
25 марта
В этот день молятся преподобным Феофану Исповеднику и Симеону Новому Богослову, а также святителю Григорию Двоеслову.
26 марта
Православные отмечают перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.
27 марта
27.03 – день памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена. Поминовение усопших (вторая суббота Великого поста).
28 марта
Верующие поминают священномученика Александра Сидского (Памфилийского), мучеников Агапия и с ним семи мучеников.
29 марта
День памяти святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, а также мучеников Папы Ларандского и Савина Ермопольского (Египетского).
30 марта
Вспоминают преподобных Макария, игумена Калязинского и чудотворца, а также Алексия человека Божия.
31 марта
Христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
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