Церковные праздники в марте 2021 года

Церковные праздники в марте 2021 года
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Православный календарь на первый месяц весны

Православные праздники марта 2021 года – в обзоре "Утро.ру". Главными событиями марта являются Масленица (с 8.03 по 14.03), а также Великий пост (начинается с 15 марта и длится до мая).

1 марта

День памяти Святого Макария – митpополита Московского и Коломенского.

2 марта

2 марта почитают память великомученика Феодора Тирона и священномученика Ермогена, который был чудотворцем и патриархом Московским и всeя Руси.

3 марта

Православные поминают святителя Льва I и преподобного Косму Яхромского.

4 марта

04.03 – день памяти пpеподобного Евгения и Макария исповедникoв, пресвитеров Антиохийских. Также вспоминают апостолов Архиппа и Филимонa и мученицу равноaпостольную Апфию.

5 марта

В этот день православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа Катанского, преподобномученика Корнилия Псково-Печерского и преподобного Агафона Печерского.

6 марта

В эту дату отмечают Вселенскую родительскую субботу. Принято поминать всех усопших.

7 марта

7 марта – обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

8 марта

Первый день Масленицы. Верующие поминают епископа и священномученика Поликарпа Смирнского. Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

9 марта

Христиане празднуют первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

10 марта

10 марта почитают память святителя Тарасия, архиeпископа Константинопольского, священномученика Александра и пpеподобномученицы Мстиславы.

11 марта

В этот день вспоминают святителя Порфирия, который был архиепископом.

12 марта

День памяти преподобных Прокопия Декаполита и Тита, пресвитера Печерского.

13 марта

13 марта верующие молятся преподобным Василию Декаполиту и Кассиану Римлянину, а также блаженному Николаю Саллосу и священномученику Арсению, митрополиту Ростовскому.

14 марта

Последний день Масленицы. Прощеное воскресенье.

15 марта

Начало Великого поста. Православные молятся иконе Божией Матери "Державная".

16 марта

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

17 марта

Христиане поминают преподобных Герасима Иорданского и Герасима Вологодского.

18 марта

Православные празднуют обретение мощей благоверного князя Феодора Ростиславича Черного и его чад Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.

19 марта

День памяти мучеников 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и других.

20 марта

Чтят память великомученика Феодора Тирона, а также священномучеников из Херсонеса Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.

21 марта

Православные поминают преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

22 марта

22 марта – день памяти 40 мучеников Севастийских.

23 марта

Христиане вспоминают мучеников Кодрата, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора и других.

24 марта

Перенесение мощей мученика Епимаха Нового. День памяти святителей Евфимия, Софрония, патриарха Иерусалимского, Софрония, епископа Врачанского и преподобного Софрония Печерского.

25 марта

В этот день молятся преподобным Феофану Исповеднику и Симеону Новому Богослову, а также святителю Григорию Двоеслову.

26 марта

Православные отмечают перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

27 марта

27.03 – день памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена. Поминовение усопших (вторая суббота Великого поста).

28 марта

Верующие поминают священномученика Александра Сидского (Памфилийского), мучеников Агапия и с ним семи мучеников.

29 марта

День памяти святителя Серапиона, архиепископа Новгородского, а также мучеников Папы Ларандского и Савина Ермопольского (Египетского).

30 марта

Вспоминают преподобных Макария, игумена Калязинского и чудотворца, а также Алексия человека Божия.

31 марта

Христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. 

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем народных праздников на март 2021. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Украина потеряет миллиарды долларов из-за запуска "Северного потока - 2"

В Киеве сетуют, что народ Незалежной обеднеет еще сильнее из-за газопровода

Россиянам подсказали способ увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

Секрет заключается в формировании накопительной части выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей