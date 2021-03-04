Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Жителей России ждет очередной
скачок стоимости коммуналки. Такими неприятными известиями поделилась
представительница "ЖКХ Контроль". Как пояснила Светлана Разворотнева, причина
кроется в изменении законодательства.
Эксперт напомнила, что с начала весны управляющие компании должны на каждодневной основе проводить влажную уборку в подъездах. Кто будет платить за это удовольствие, гадать не приходится. С высокой долей вероятности, ежедневное мытье полов отразится на сумме в платежках за квартиру.
В беседе с изданием "Комсомольская правда" Разворотнева пояснила, что управляющие компании и раньше были обязаны организовывать уборку подъездов с моющими средствами. Однако периодичность определяли сами владельцы квартир на общих собраниях.
Согласно вступившему в силу 1 марта закону, теперь мыть полы в общих домовых зонах будут каждый день. Также на территориях общего пользования появятся урны для мусора. Их должны установить на удаленности не более 100 метров друг о друга. Опорожнять мусоросборники будут раз в день.
Кстати, недавно сообщалось, что повышение взносов на капитальный ремонт привело к резкому удорожанию квартплаты.
Политик напомнила, что дискредитация проекта остается одним из важнейших приоритетов Вашингтона
Секрет заключается в формировании накопительной части выплат