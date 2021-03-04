Россиян ждет резкий рост коммуналки

Россиян ждет резкий рост коммуналки
Фото: АГН Москва
Людям придется раскошелиться на уборку общих зон

Жителей России ждет очередной скачок стоимости коммуналки. Такими неприятными известиями поделилась представительница "ЖКХ Контроль". Как пояснила Светлана Разворотнева, причина кроется в изменении законодательства.

Эксперт напомнила, что с начала весны управляющие компании должны на каждодневной основе проводить влажную уборку в подъездах. Кто будет платить за это удовольствие, гадать не приходится. С высокой долей вероятности, ежедневное мытье полов отразится на сумме в платежках за квартиру.

В беседе с изданием "Комсомольская правда" Разворотнева пояснила, что управляющие компании и раньше были обязаны организовывать уборку подъездов с моющими средствами. Однако периодичность определяли сами владельцы квартир на общих собраниях.

Согласно вступившему в силу 1 марта закону, теперь мыть полы в общих домовых зонах будут каждый день. Также на территориях общего пользования появятся урны для мусора. Их должны установить на удаленности не более 100 метров друг о друга. Опорожнять мусоросборники будут раз в день.

Кстати, недавно сообщалось, что повышение взносов на капитальный ремонт привело к резкому удорожанию квартплаты.

Ольга ФЕДОРОВА

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