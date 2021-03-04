Песков необычно поздравил женщин с 8 Марта

Кремль разослал россиянкам поздравительные открытки

Приближается Международный женский день. Мужчины уже начали готовиться. Не остались в стороне и высокопоставленные чиновники. Об этом стало известно из телеграм-канала "Вы слушали "Маяк".

К примеру, официальный представитель Кремля поздравил дам с праздником. На адреса электронной почты им были разосланы открытки с изображением нежных цветов и ручейков.

В собственноручной подписи Дмитрий Песков отметил, что весна наступила. Кроме того, он пожелал женщинам не только солнца, здоровья, но и счастья, красоты.

Однако была в поздравлении и необычная фраза. Пресс-секретарь сообщил о каком-то скором конце. При этом заверил, что "все будет хорошо". Кому именно предназначалось столь необычное поздравление, не известно. 

Ранее "Утро.ру" писало о 10 оригинальных подарках женщинам к 8 Марта. Удивить и порадовать дам вполне реально.

Полина ДОРОЖКИНА

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