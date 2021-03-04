Правила посева семян: как вырастить большой урожай огурцов

Правила посева семян: как вырастить большой урожай огурцов
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Никаких химических удобрений для этого не потребуется

Любой огородник останется доволен своим трудом, если получит хороший урожай огурцов. У каждого свои секреты выращивания этих овощей. Еще несколько будут полезны не меньше, ведь применив их, можно каждые три дня собирать не меньше 5 ведер "пупырчатых" с 1 кв. метра.

Для этого ни за какими химическими удобрениями идти в магазин не придется. Все необходимое можно подготовить самим из природных, а значит, и полезных, компонентов.

Как вырастить богатейший урожай огурцов

Семена высаживаются в открытый грунт, для более раннего выращивания следует накрыть пленкой. Хорошо бы посеять их там, где в прошлом году были чеснок и лук, а те высадить на прежнее место огурцов: от этого урожайность всех трех растений будет высокой.

В каждую подготовленную лунку нужно насыпать смесь из чернозема, небольшой части глины, почвы из-под яблони и дуба, золы, песка, перегноя и смолотой в порошок скорлупы от куриных яиц. После этого туда же отправить по одному семени и прикрыв тем же содержимым, застлать сухой полу перегнившей весенней листвой, а поверху наложить соломы.

Поливать сеянцы нужно каждый день. Кроме того, ни рядом, ни поблизости не должно быть ни одной сорной травинки – следует убирать их с корнем.

Соблюдая все эти премудрости, можно добиться завидного урожая. Огурчиков – свежих, пупырчатых, хрустящих, вкуснейших будет достаточно и чтобы поесть, и на салаты, и на соления – маринады и на другие заготовки на зиму.

Ранее "Утро.ру" поделилось секретом, как удачно посадить картофель

Полина ДОРОЖКИНА

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