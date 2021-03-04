Захаровой припомнили скандал с извинениями Путина перед главой Сербии

Захаровой припомнили скандал с извинениями Путина перед главой Сербии
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Последствий за оскорбление иностранного лидера для дипломата не последовало

Президент Сербии Александр Вучич зря обиделся на официального представителя МИД РФ Марию Захарову – его никто и не думал оскорбить. Об этом заявила сама дипломат в эфире шоу "Алена, блин!".

"Это не я его обидела, это он обиделся. Это разные вещи",

подчеркнула Захарова. По ее словам, Вучича она даже не упоминала, речь шла о "протокольщиках в Белом доме", которые используют разные приемы, чтобы взять верх над ситуацией. Такие попытки бывали и в отношении российских делегаций, поэтому дипломаты РФ стараются проговорить каждую мелочь при согласовании визита.

Так что, комментируя прием Вучича в Белом доме, Захарова вовсе не хотела обидеть представителей Сербии, которых американцы поставили в неловкое положение. Но Вучич обиделся, в результате главе МИД РФ Сергею Лаврову и президенту РФ Владимиру Путину пришлось объясняться перед сербскими коллегами.

По словам Захаровой, никаких последствий эта ситуация не повлекла, однако на вопрос, каково это, когда за тебя извиняется президент, дипломат ответила коротко: "Таково".

Кадры встречи Александра Вучича с Дональдом Трампом в сентябре 2020 г. привлекли внимание Захаровой, поскольку напомнили ей сцену допроса из фильма "Основной инстинкт". Президент Сербии принял сравнение на свой счет, но после извинений главы Кремля счел инцидент исчерпанным.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость158295
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Он не извинялся. Ни кто этого чича и не думал обижать, ей это не по рангу. То что он обиженый его проблемы.
Мойдодыр
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По сути Захарова точно выразилась. И всем понятно! И нечего на правду обижаться!!!
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