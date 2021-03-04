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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на сравнения с пресс-секретарем администрации Белого дома Джейн Псаки. Российская госслужащая осталась недовольна своей "схожестью" с американской чиновницей.
Так, Захарова поделилась своей оценкой, отвечая на вопрос о своем личном отношении к сравнению с представителем Вашингтона, которая известна своими противоречивыми заявлениями и резкой критикой в адрес России.
"Никак. Не надо сравнивать", – прокомментировала ситуацию представитель российского внешнеполитического ведомства, выступая на канале Super в "ЮТуб".
Сама же Псаки полагает, что освещение ее политической фигуры в негативном ключе со стороны российских медиа вызвано "пропагандой Кремля". Тем не менее, официальный представитель администрации Байдена постоянно становилась объектом критики из-за многочисленных оговорок, допускаемых в ходе обсуждения важнейших геополитических вопросов.
Так, наибольшую огласку в СМИ приобрели ее высказывания про СПГ, транспортируемый "по газопроводу из западноевропейских государств через Украину в Россию", а также угрозы отправить американский флот в Белоруссию и многочисленные "я должна уточнить в офисе", передает РИА "Новости".
Сама же Захарова однажды рассказала, что решила подарить Псаки розовую ушанку. Как сама пресс-секретарь Белого дома отреагировала на подарок, не уточняется.
На днях Псаки вновь привлекла внимание общественности своим ляпом, так как не смогла с первого раза правильно произнести полное название американского Минздрава, отвечая на вопрос представителей СМИ о функционировании центра для несовершеннолетних нелегалов в Штатах.
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