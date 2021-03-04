Необычное явление повергло жителей Анапы в ужас - видео

Необычное явление повергло жителей Анапы в ужас - видео
Фото: Justus de Cuveland/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Весь город окутала паучья паутина

Анапчане пытаются разобраться в причинах необычного явления, с которым вынужденно столкнулись накануне по неизвестным причинам. Так, за прошедшую ночь все городские деревья и кустарники оказались окутаны сеткой паутины.

Некоторые изначально пытались разыскать в произошедшем иной смысл – мол, кто-то решил таким образом странно пошутить. Однако позднее выяснилось, что в пределах городской территории за какие-то часы вылупилось огромное количество пауков.

Региональный Россельхознадзор разводит руками: с таким явлением в Анапе еще не сталкивались. Специалисты же утверждают, что причина паучьего нашествия в локальном повышении температуры и высокой влажности. Однако, уверены в ведомстве, опасности для жителей города нашествие пауков не представляет.

По словам представителя Россельхознадзора южного межрегионального управления Геннадия Бабенко, существуют виды пауков, которые "просыпаются" в раннюю пору весеннего сезона. Тем не менее, речь идет о неядовитых насекомых, а, значит, городскому населению беспокоиться не о чем, передает МИР24.

По словам главного специалиста "Фобоса" Елены Волосюк, в Анапе воцарилась аномальная погода – в городе произошло ранее потепление. В этом случае, отметила специалист, странно, что пауки не проснулись еще раньше. Еще в начале февраля температура в регионе превышала 15 градусов выше нуля, что обгоняет показатели апреля.

Однако уже 4 марта в Анапе наступили заморозки: утром воздух нагрелся лишь до 2 градусов тепла. Ожидаются кратковременные дожди, передают "Вести".

Ранее сообщалось, что из-за потепления у украинской станции в Антарктиде "зацвел" снег из-за водорослей, которые выросли под белым покровом из-за потепления.

Егор МАЛКОВ

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