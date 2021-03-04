Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике

Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства поделился своими мыслями в ходе беседы с участниками акции "Мы вместе"

Волонтеры должны играть более активную роль в политической сфере России. Соответствующее мнение выразил сегодня, 4 марта, президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками акции "Мы вместе".

Так, российский лидер заметил, что предложение о большей вовлеченности волонтеров в политическую жизнь РФ является "отличным вариантом".

Глава государства напомнил, что в движении волонтеров выступают граждане с разными взглядами и убеждениями. Поэтому для них характерно разнообразие подходов в решении определенных задач, стоящих перед страной или субъектами.

Исходя из этого, отметил Путин, участникам необходимо предоставить возможность найти наиболее приемлемые варианты решения для прогрессивного развития страны.

Глава РФ также напомнил, что в этом году состоятся выборы в Государственную думу, а также в парламенты регионов России. Президент пообещал переговорить по поводу взаимодействия властей и волонтеров с руководством фракции "Единая Россия".

Путин также отметил, что эффективность волонтерского движения особенно ярко проявила себя во время коронавирусной эпидемии.

О неравнодушии и активной позиции волонтеров высказался депутат томской думы Владимир Самокиш, который также является участником движения "Мы вместе". По словам парламентария, волонтеры стали настоящим открытием за прошедший период.

Самокиш заявил, что вовлечение волонтеров должно происходить на всех уровнях власти – как на федеральном, так и на региональном уровнях, передает ТАСС.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Дуб
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Резон есть, особенно в региональных парламентах! Там сейчас засилье местечковых так называемых "элит"- проще бизнесменов, пилящих местные бюджеты в свою пользу. Не гнушающихся махинациями со страховками, сокрытием доходов от налогообложения и пр. темными делишками. Эти парламентарии просто губят государство, от них один вред! Нужна свежая кровь! В 12 году положение спас народный фронт !
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