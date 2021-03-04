Крупнейший в России медцентр откроется в 2023 году

Крупнейший в России медцентр откроется в 2023 году
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Объект станет одним из лучших в мире инфекционных комплексов

К 2023 году в Москве достроят крупнейший в России медицинский комплекс, который будет располагаться на территории инфекционной больницы №1. Получить помощь там смогут все категории граждан, включая беременных женщин и новорожденных.

Сообщается, что медкомплекс будет оснащен современным оборудованием. Благодаря этому врачи смогут самостоятельно проводить диагностику любых инфекционных заболеваний.

Примечательно, что сама инфекционная клиническая больница на Волоколамском шоссе была построена в начале 1960-х годов. На сегодняшний день в ней размещаются 706 коек, из них – 18 в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Отмечается, что стройку развернули на месте старых корпусов медучреждения. По словам Сергея Собянина, через два года в России появится один из лучших в мире инфекционных комплексов.

"Несмотря на пандемию, мы не только не увеличили сроки строительства, но и пытаемся их сократить. Ни на один день не прекращалось строительство этого комплекса", – заверил мэр Москвы.

Также собираются благоустроить территорию рядом с новым комплексом. Там установят скамейки и урны, положат газоны, высадят деревья и кустарники, создадут специальные пешеходные зоны.

Помимо нового медицинского комплекса, в столице также появятся четыре объекта здравоохранения: корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке, детско-взрослая поликлиника на территории ЗИЛа, способная принять 750 пациентов за смену, взрослая поликлиника в районе Богородское, в также подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест в Щербинке. Строительство этих зданий будет завершено до конца 2021 года.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Академик Черский" достроит "Северный поток-2" в сентябре

Подключение второго судна ускорит процесс

Поражения снизу не было: детали МН17 опровергают версию с "Буком"

Технический эксперт указал на особенности разрушения самолета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей