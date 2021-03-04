Объект станет одним из лучших в мире инфекционных комплексов

К 2023 году в Москве достроят крупнейший в России медицинский комплекс, который будет располагаться на территории инфекционной больницы №1. Получить помощь там смогут все категории граждан, включая беременных женщин и новорожденных.

Сообщается, что медкомплекс будет оснащен современным оборудованием. Благодаря этому врачи смогут самостоятельно проводить диагностику любых инфекционных заболеваний.

Примечательно, что сама инфекционная клиническая больница на Волоколамском шоссе была построена в начале 1960-х годов. На сегодняшний день в ней размещаются 706 коек, из них – 18 в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Отмечается, что стройку развернули на месте старых корпусов медучреждения. По словам Сергея Собянина, через два года в России появится один из лучших в мире инфекционных комплексов.

"Несмотря на пандемию, мы не только не увеличили сроки строительства, но и пытаемся их сократить. Ни на один день не прекращалось строительство этого комплекса", – заверил мэр Москвы.

Также собираются благоустроить территорию рядом с новым комплексом. Там установят скамейки и урны, положат газоны, высадят деревья и кустарники, создадут специальные пешеходные зоны.

Помимо нового медицинского комплекса, в столице также появятся четыре объекта здравоохранения: корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке, детско-взрослая поликлиника на территории ЗИЛа, способная принять 750 пациентов за смену, взрослая поликлиника в районе Богородское, в также подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест в Щербинке. Строительство этих зданий будет завершено до конца 2021 года.