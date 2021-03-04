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Замысел русского классика Николая Васильевича Гоголя, заключавшийся в стремлении "объездить Русь" с героем для выведения самых разных характеров, породил поэму "Мертвые души". Художественное произведение давно входит в отечественную школьную программу – поэму помнят и поныне наши бабушки с дедушками.
"Утро.ру" предлагает вам вспомнить историю похождений Чичикова, который приобретал "мертвые души", не вычеркнутые из ревизских списков. Тест поможет оценить уровень знаний III главы.
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