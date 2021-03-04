Путин выступил в поддержку проекта по социализации трудных подростков

Российский лидер ознакомился с идеей в ходе встречи с участниками "Мы вместе"

Российский лидер Владимир Путин одобрил проект "Тренер" "Молодежки ОНФ", нацеленный на социализацию трудных подростков возрастом от 14 до 17 лет. Глава государства ознакомился с предложениями, озвученными со стороны общественников во время встречи с участниками акции "Мы вместе".

Сам проект стартовал еще во время начала пандемии, как раз тогда, когда трудные подростки подключились к "молодежке", оказывая помощь медикам в перепрофилировании больниц под ковидные центры.

Так, глава "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич заявил, что подростки активно участвовали в оказании помощи больным в регионах. Президент же заметил, что программа востребована и чрезвычайно важна, так как позволит включить подростков в общественные процессы в стране.

"Тренер" нацелен на социализацию детей указанного возраста с целью оптимизации статистики по преступлениям среди несовершеннолетних – каждое четвертое правонарушение, совершаемое приведенной категорией несовершеннолетних, относится к тяжким, либо к особо тяжким деяниям.

Президент отметил, что общество несет ответственность за занятость трудных подростков. "Тренер" как раз и ставит своей целью выполнение этой задачи. Программа действует в Свердловской, Брянской и Омской областях. Планируется включить в проект до 30 российских субъектов, указано в сообщении.