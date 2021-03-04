Эксперты оценили роль наблюдателей на выборах РФ

Эксперты оценили роль наблюдателей на выборах РФ
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
В 2021 году число представителей общественных штабов увеличится

Представители Общественной палаты оценили функции наблюдателей на предстоящих выборах в России. Данную тему подняли в рамках круглого стола ЭИСИ "Наблюдатель на выборах: объективность или большая политика".

По мнению председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максима Григорьева, общественные штабы должны не только контролировать работу избирательной комиссии, но и объективно освещать все происходящее на выборах.

Так, если наблюдатели становятся свидетелями серьезных нарушений, то виновные обязаны понести наказание. Григорьев отметил, что чаще всего недочеты случаются из-за каких-либо недоработок, а не из-за преследования корыстных целей.

Также в обязанности общественных наблюдателей входит контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности на участках. То есть они следят за тем, чтобы все пришедшие на голосование имели при себе средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Напомним, в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции России количество наблюдателей составляло более 500 тысяч человек. В это число входили представители от двух тысяч различных общественных организаций. В 2021 году цифры увеличатся. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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