Волонтеров пригласили принять участие в предварительном голосовании "Единой России"

Волонтеров пригласили принять участие в предварительном голосовании "Единой России"
Андрей Турчак. Фото: ER.RU
С таким призывом выступил секретарь Генсовета партии

"Единая Россия" является единственной партией в стране, которая проводит открытое предварительное голосование. Поэтому волонтеры, общественники также могут стать кандидатами в депутаты. С призывом принять участие в голосовании выступил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. 

Он отметил, что период пандемии "Единая Россия" развернула широкую и эффективную волонтерскую сеть. 

"Многие наши товарищи помогали врачам, престарелым, тем, кто входит в группы риска, отложив свои политические планы на потом", – сказано в его сообщении, опубликованном на сайте партии.

Также Турчак выразил благодарность тем, кто с риском для собственного здоровья вносил вклад в борьбу с вирусом в стране. Он заявил, что волонтеры и общественники могут попробовать свои силы в политике и принять участие в предварительном голосовании "Единой России". При этом секретарь Генсовета пообещал поддержку и помощь "новичкам". 

Ранее Владимир Путин во время беседы с участниками всероссийской акции "Мы вместе" поддержал идею участия волонтеров в выборах. Глава государства подчеркнул, что волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению определенных вопросов – это может положительно сказаться на развитии страны.

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая. 

Роман ИГНАТОВ

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