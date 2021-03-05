Всплыли неизвестные фото и факты о бывшем шпионе

В третью годовщину “отравления” Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери племянница экс-сотрудника ГРУ выступила с заявлением.



Виктория Скрипаль сообщила журналистам, что ее дяди, из-за которого Россию втянули в международный скандал, уже нет в живых. Свои предположения женщина подкрепила фактами. Она вспомнила, как ее двоюродная сестра Юлия звонила в октябре прошлого года и рассказала, что половина пенсии отца досталась ей. Такое обычно происходит после потери кормильца, заявила Виктория. О Сергее дочь при этом ничего нового не рассказывала.

Насторожил Викторию и тот факт, что бывший шпион, который должен был получить известие о смерти матери, не позвонил и даже “гвоздик не прислал на ее могилу”. Хотя пожилая женщина до последнего ждала встречи с сыном или хотя бы звонка. Об этом пишет “Комсомольская правда”.

Тем временем в распоряжении СМИ оказались неизвестные фото семейства Скрипалей. Кадры публикует “Московский комсомолец”. На снимках Скрипаль позирует с новорожденной дочкой на руках, запечатлены также моменты из жизни семьи на Мальте и возвращение Сергея из Испании в Москву.

Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль избавилась от своей московской квартиры. Сейчас жилье сдают в аренду – фото опубликовали СМИ.