Нет в живых: родственница Скрипаля сделала заявление спустя три года после скандала в Солсбери

Нет в живых: родственница Скрипаля сделала заявление спустя три года после скандала в Солсбери
Сергей Скрипаль. Фото: wsbuzz.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всплыли неизвестные фото и факты о бывшем шпионе

В третью годовщину “отравления” Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери племянница экс-сотрудника ГРУ выступила с заявлением.

Виктория Скрипаль сообщила журналистам, что ее дяди, из-за которого Россию втянули в международный скандал, уже нет в живых. Свои предположения женщина подкрепила фактами. Она вспомнила, как ее двоюродная сестра Юлия звонила в октябре прошлого года и рассказала, что половина пенсии отца досталась ей. Такое обычно происходит после потери кормильца, заявила Виктория. О Сергее дочь при этом ничего нового не рассказывала.

Насторожил Викторию и тот факт, что бывший шпион, который должен был получить известие о смерти матери, не позвонил и даже “гвоздик не прислал на ее могилу”. Хотя пожилая женщина до последнего ждала встречи с сыном или хотя бы звонка. Об этом пишет “Комсомольская правда”.

Тем временем в распоряжении СМИ оказались неизвестные фото семейства Скрипалей. Кадры публикует “Московский комсомолец”. На снимках Скрипаль позирует с новорожденной дочкой на руках, запечатлены также моменты из жизни семьи на Мальте и возвращение Сергея из Испании в Москву. 

Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль избавилась от своей московской квартиры. Сейчас жилье сдают в аренду – фото опубликовали СМИ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость158736
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НямКРЫмШКА
Крым и россияне расплачиваются за предательство. Жители Крыма возмущены тем, что застройщики уничтожают уникальный Меласский парк - одну из жемчужин Крыма. Он основан в 1984 году и был частью усадьбы графа Перовского. "Седьмой год живем в дурдоме", "Крым расплачивается за предательство", "Камни с неба", При Украине такой варварской вырубки и застройки не было". В настоящее время ведется застройка парка под особняки для высокопоставленных лиц правительства России. В проектной документации строительство имеет название "Золотой Ершик - 2". ВВП России от санкций упал с $2.2 трлн до $1.64 трлн.
Ну если вам так плохо живется при России, можете вернутся в родную Украину, вас никто насильно не держит в Крыме! Крым русский и на этом точка! А еще, когда в очередной раз будете желчью исходить вспомните, сколько Россия вложила миллиардов в развитие Крыма за 7 лет - это и мост керченский, и дороги, и обустройство новых набережных, и обновление Артека, и увеличение зарплат с пенсиями в соотношении с украинскими, и многое еще что.
НямКРЫмШКА
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Крым и россияне расплачиваются за предательство. Жители Крыма возмущены тем, что застройщики уничтожают уникальный Меласский парк - одну из жемчужин Крыма. Он основан в 1984 году и был частью усадьбы графа Перовского. "Седьмой год живем в дурдоме", "Крым расплачивается за предательство", "Камни с неба", При Украине такой варварской вырубки и застройки не было". В настоящее время ведется застройка парка под особняки для высокопоставленных лиц правительства России. В проектной документации строительство имеет название "Золотой Ершик - 2". ВВП России от санкций упал с $2.2 трлн до $1.64 трлн.
Гость157546
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4 ; марта 2021 по тв сообщили, что ранее был обмен шпионов . не верю в отравление Скрипаля РОссией,так как наши научились убирать бе следов, да и все что он знал-он давно рассказал нашим и и иностранным спецслужбам. А судьба Юлии неизвеста? Она то причем, Обычно эти люди берегут близких и в свои дела не посвящают,если их только не завербовала та или иная разведка
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