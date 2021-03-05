В компании считают, что таким образом позаботятся о туристах

Российских путешественников ждут серьезные перемены. Если инициативу руководства воздушного перевозчика "Аэрофлот" поддержат, то людям придется доставать свои кошельки на стойках регистрации в аэропортах.



Такую информацию удалось разузнать журналистам издания "Известия". В материале указано, что данные намерения "Аэрофлота" подтвердили два инсайдера, работающие в отрасли.

Как пояснил представитель воздушного перевозчика, суть инициативы – отказаться от включения стоимости регистрации в цену билета. То есть, человек сможет выбрать: либо зарегистрироваться онлайн и сохранить деньги, либо воспользоваться традиционной услугой и пройти платную регистрацию на стойке в аэропорту, отмечает RT.

При этом в Росавиации поделились мнением, что россияне негативно воспримут такие нововведения, добавляет URA.RU.

К слову, недавно в России задумались о введении нового налога. Сообщалось, что в стране может появиться "цифровой налог" для IT-индустрии.