Главный символ праздника поможет стать богаче, гласят народные приметы

Со следующей недели начинается Масленица, а это значит, что уже сейчас пора начинать готовиться к весеннему празднику. Блины, которые олицетворяют весеннее солнце, являются главным украшением праздничного стола. Однако они могут стать не только вкусным угощением, но и эдаким "магнитом" для денег. Для этого нужно просто провести несложный ритуал.

Для проведения обряда не так важно, какой рецепт вы выберете. Ваши блинчики могут быть на молоке, на кефире или даже на минеральной воде. Но важно, чтобы лакомство было без припека и начинки.

Перед началом готовки обязательно ополосните руки и лицо, а затем трижды произнесите "Я тебе блины пеку, ты мне – полную мошну".

Теперь можно начинать печь блинчики. Лучше делать это в одиночестве, потому что это позволит сосредоточиться на своих мечтах и целях. Подумайте о том, как вы получаете крупную сумму денег, о радостных эмоциях, которые вы испытываете после этого. Представьте, на что вы потратите эти средства. Может, на путешествие или желанную покупку. Если после проведения этого ритуала у вас повысится настроение, тогда вы все сделали правильно.

Первые пять блинов есть нельзя. Вместо этого отдайте их малоимущим или тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Также не стоит выкидывать те блинчики, которые не получились. Кладите их в одну стопку с остальными.

Перед вручением блюда проговорите про себя: "Блинами делюсь – скоро обогащусь! Делюсь без корысти, только от щедрости!"

Важно делать это все от чистого сердца, а не потому, что надо. Если ваши намерения не будут чисты, тогда чуда точно ждать не стоит.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом тонких блинчиков с дырочками на молоке.