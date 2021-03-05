Россияне могут обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах

Для многих жителей нашей страны выход на пенсию ассоциируется с резким падением уровня финансового благополучия и безденежьем. Однако, если грамотно подойти к этому вопросу уже сейчас, то в старости можно жить в свое удовольствие, уверен пенсионный консультант Сергей Звенигородский.



Специалист предложил обратиться к опыту европейцев, которые давно сформировали культуру личного инвестирования. При этом, для того чтобы стать инвестором, вовсе не нужно иметь баснословные доходы – хватит и зарплаты в 30 тысяч рублей, уверяет Звенигородский.

Эксперт по части пенсий поделился действенной стратегией накопления на старость. Во-первых, нужно определиться с суммой, которую хотелось бы получать на заслуженном отдыхе. Она должна стать целью. Дальше следует выбрать эффективные инструменты. Звенигородский не советует использовать привычные вклады или просто откладывать деньги. Специалист обратил внимание на программы индивидуального инвестиционного фонда, брокерские компании, НПФ и страховщиков. Основное требование к компании: доходность, превышающая инфляцию.

Звенигородской уверяет, что, зарабатывая 30 тысяч рублей и имея двоих детей, всегда можно отложить 1 тысячу рублей в месяц. Сумма кажется небольшой, однако за год накопится уже 12 тысяч плюс до 10% годовых. За годы до выхода на пенсию можно скопить весьма приличную сумму, передает слова эксперта радио "Спутник".

Ранее юрист Светлана Петрикова рассказала, как увеличить пенсию с помощью доплат.