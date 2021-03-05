Как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч: совет финансиста

Как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч: совет финансиста
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Россияне могут обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах

Для многих жителей нашей страны выход на пенсию ассоциируется с резким падением уровня финансового благополучия и безденежьем. Однако, если грамотно подойти к этому вопросу уже сейчас, то в старости можно жить в свое удовольствие, уверен пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Специалист предложил обратиться к опыту европейцев, которые давно сформировали культуру личного инвестирования. При этом, для того чтобы стать инвестором, вовсе не нужно иметь баснословные доходы – хватит и зарплаты в 30 тысяч рублей, уверяет Звенигородский.

Эксперт по части пенсий поделился действенной стратегией накопления на старость. Во-первых, нужно определиться с суммой, которую хотелось бы получать на заслуженном отдыхе. Она должна стать целью. Дальше следует выбрать эффективные инструменты. Звенигородский не советует использовать привычные вклады или просто откладывать деньги. Специалист обратил внимание на программы индивидуального инвестиционного фонда, брокерские компании, НПФ и страховщиков. Основное требование к компании: доходность, превышающая инфляцию.

Звенигородской уверяет, что, зарабатывая 30 тысяч рублей и имея двоих детей, всегда можно отложить 1 тысячу рублей в месяц. Сумма кажется небольшой, однако за год накопится уже 12 тысяч плюс до 10% годовых. За годы до выхода на пенсию можно скопить весьма приличную сумму, передает слова эксперта радио "Спутник".

Ранее юрист Светлана Петрикова рассказала, как увеличить пенсию с помощью доплат.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость153222
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Очередной совет из цикла "Все вы дураки один я умный" Типа не надейтесь на пенсию и если не накопили то мы не виноваты, мы же вам совет дали. Любое инвестирование всегда риск и одни выигрывают а другие проигрывают. Вот сейчас по совету эксперта все ломанутся инвестировать последние деньги в сомнительные конторы по отъему денег у населения. А чтобы играть на голубых фишках нужны совсем другие деньги да и то только через брокеров. Очередной кот Базилио
Гость157409
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Какой бред, деньги за это время обесценятся, либо произойдет деноминация, но за то, ими будет пользоваться чужой дядя! Кроме того, это все коммерческие структуры, которые имеют свойство исчезать!
Вася
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Я же говорил, что после сказок о том как накопить на пенсию в 100штук, потом в 50, скоро выйдет статья как получить социальные карточки на хлеб.
ГостьВася
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Бред сивой кобылы.Пока копишь деньги обесценятся.В России это из области фантазий.За год цены растут в разы.Инфляция сжирает все.
жук
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А этот специалист про инфляцию слышал вообще ?
nikls
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Мы так уже пробовали: в 90 и 98 лишились всего.Банк не отдал деньги.
Гость153981
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Копили наши дедушки и родители в советские времена всю жизнь, а в девяностые все их накопления взяли и обнулили, а сейчас вы предлагаете опять копить, для кого для банкиров последнюю тысячу отдавать, к пенсии на эти накопления купишь кусок мыла и веревку...
Гость158521
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Этого-бы эксперта на 30 тыс посадить или еще меньше в провинции на 16-18 тыс и посмотреть как он-бы квакать начал. Самый простой способ обеспечить себя в старости это ограбить банк.
Гость154767
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Это очень просто, трать 10000 и откладывать 20000.
игорь
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все те эксперты просто циники))
лишь два способа существуют который придумали давным давно чтобы жить счастливо
отмена денег
и отмена неравенства среди людей
а пока ни того ни другого никто не хочет и будут вечными такие вот ущербные советы
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