Что нельзя делать в Родительские субботы 2021: приметы и суеверия

Что нельзя делать в Родительские субботы 2021: приметы и суеверия
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Всего таких дней восемь

У христиан есть традиция несколько раз в году особо поминать умерших. Такие дни называются Родительскими субботами.

Их стали так величать еще в старину. То ли потому, что принято всегда сначала молиться о покинувших этот мир родителях, то ли из-за обычая считать всех скончавшихся ушедшими к "праотцам".

В наступившем году восемь Родительских суббот. Две из них – Вселенские, у каждой свое дополнительное название.

Одна - Вселенская Мясопустная – уже осталась позади. Она приходится обычно на последнюю субботу до Великого поста и в этом году прошла 6 марта.

Другая – Вселенская Троицкая (Зеленая) – проходит в канун Троицы. В этом году она выпала на 19 июня.

И у шести оставшихся есть свои особенности. Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста верующие проведут 27 марта, 3 и 10 апреля.

Поминовение усопших воинов пришлось на 9 мая.

В девятый день после Пасхи отмечается Радоница. Она будет 11 мая 2021-го.

Что можно делать в Родительские субботы 

В эти дни принято ходить в храм и молиться о покинувших этот мир родных. Также следует побывать на кладбищах, убраться возле могил и оставить там приготовленную снедь. Во Вселенскую Троицкую положено зеленью украсить захоронения. 

Также рекомендуется собрать дождевую воду для умывания – на красоту и молодость. Хорошо бы затопить баню для следующего дня. Кроме того, нужно выкинуть из дома всю старую обувь, чтобы были в нем счастье и достаток.  

Что нельзя делать в Родительские субботы

Категорически запрещено приносить на кладбища спиртное и уносить оттуда еду. Браться за что-то новое не следует. Еще не стоит трудиться на огороде и в саду. Нежелательно париться в бане. Разгладывать звезды тоже не стоит.

Ранее "Утро.ру" опубликовало православный календарь на март 2021 года. И напомнило о самых важных церковных  праздниках первого весеннего месяца.

Полина ДОРОЖКИНА

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