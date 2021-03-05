€840 млн на счетах Лукашенко: политолог рассказал о судьбе активов

Деньги могли скопиться за счет продажи советского оружия

Найти счета в зарубежных банках на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко вряд ли возможно. Активы записаны, скорее всего, на его приближенных. Так прокомментировал политолог Дмитрий Болкунец заявление оппозиционерки Светланы Тихановской о том, что она намерена заняться поиском средств Лукашенко за границей.

В том, что белорусский лидер отправлял деньги за рубеж, мало кто сомневается. В прошлом году в Сети появился документ, якобы подтверждающий, что сын президента РБ Виктор Лукашенко держал в банке Швейцарии €840 млн. Александр Лукашенко тогда распорядился обратиться к швейцарцам с просьбой проверить эту информацию. Но денег не нашли.

"По некоторым данным, деньги несколько лет назад были переведены в один из банков арабских стран",

– рассказал Болкунец в эфире "Дождя". Впрочем, по его мнению, не в интересах швейцарских банкиров рисковать репутацией и выдавать информацию о клиентах.

Белоруссия в свое время активно распродавала советское оружие. Эти средства, по словам самого Лукашенко, направлялись в некие специальные фонды, напомнил политолог. Но сколько там, на что тратятся, кто ими распоряжается – никто не знает, передает URA.RU.

На днях Виктор Лукашенко был лишен должности помощника президента. Некоторые эксперты заподозрили, что Лукашенко – старший не доверяет наследнику.

В августе 2020 г., когда в Белоруссии проходили выборы президента, швейцарские СМИ сообщали о том, что в аэропорту Базеля находится частный самолет, предназначенный для перевозки первых лиц и ценных грузов. Предполагалось, что он принадлежит семье Лукашенко.