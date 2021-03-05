€840 млн на счетах Лукашенко: политолог рассказал о судьбе активов

€840 млн на счетах Лукашенко: политолог рассказал о судьбе активов
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Деньги могли скопиться за счет продажи советского оружия

Найти счета в зарубежных банках на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко вряд ли возможно. Активы записаны, скорее всего, на его приближенных. Так прокомментировал политолог Дмитрий Болкунец заявление оппозиционерки Светланы Тихановской о том, что она намерена заняться поиском средств Лукашенко за границей.

В том, что белорусский лидер отправлял деньги за рубеж, мало кто сомневается. В прошлом году в Сети появился документ, якобы подтверждающий, что сын президента РБ Виктор Лукашенко держал в банке Швейцарии €840 млн. Александр Лукашенко тогда распорядился обратиться к швейцарцам с просьбой проверить эту информацию. Но денег не нашли.

"По некоторым данным, деньги несколько лет назад были переведены в один из банков арабских стран", 

рассказал Болкунец в эфире "Дождя". Впрочем, по его мнению, не в интересах швейцарских банкиров рисковать репутацией и выдавать информацию о клиентах.

Белоруссия в свое время активно распродавала советское оружие. Эти средства, по словам самого Лукашенко, направлялись в некие специальные фонды, напомнил политолог. Но сколько там, на что тратятся, кто ими распоряжается – никто не знает, передает URA.RU.

На днях Виктор Лукашенко был лишен должности помощника президента. Некоторые эксперты заподозрили, что Лукашенко – старший не доверяет наследнику. 

В августе 2020 г., когда в Белоруссии проходили выборы президента, швейцарские СМИ сообщали о том, что в аэропорту Базеля находится частный самолет, предназначенный для перевозки первых лиц и ценных грузов. Предполагалось, что он принадлежит семье Лукашенко.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость151287
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Когда же, так называемые, политологи типа Болкунец будут отвечать за лажу?
Гость158689
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Это кредиты плюс чё смог продать: оружие, картошку, продукцию предприятий. Наркотой не барыжыт? Если вообще эти сведения правда.
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