Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Скопинского маньяка буквально на
днях выпустили на свободу. По данным прессы, на Виктора Мохова тут же вышли
охочие до кровавых сенсаций телевизионщики. При этом душегубу, разрушившему
жизни двух девочек, обещали золотые горы.
Так, по данным телеграм-канала "Комсомольской правды", за участие в ток-шоу извращенцу предложили до 3 миллионов рублей. Такими сведениями с изданием поделился адвокат преступника Игорь Ким.
Как отмечает телеканал "360", в какой именно передаче снялся или собирается сниматься зловещая знаменитость, пока неизвестно.
Впрочем, по имеющимся данным, Мохов уже прибыл в родной Скопин. При этом злодей тут же начал нарушать порядок и уже снова попал в руки к правоохранителям.
Подключение второго судна ускорит процесс
Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты