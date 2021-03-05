Маньяк обогатится: сколько посулили Мохову за участие в ток-шоу

ТВ не прочь подзаработать на кошмарной истории жертв насильника

Скопинского маньяка буквально на днях выпустили на свободу. По данным прессы, на Виктора Мохова тут же вышли охочие до кровавых сенсаций телевизионщики. При этом душегубу, разрушившему жизни двух девочек, обещали золотые горы.

Так, по данным телеграм-канала "Комсомольской правды", за участие в ток-шоу извращенцу предложили до 3 миллионов рублей. Такими сведениями с изданием поделился адвокат преступника Игорь Ким.

Как отмечает телеканал "360", в какой именно передаче снялся или собирается сниматься зловещая знаменитость, пока неизвестно.

Впрочем, по имеющимся данным, Мохов уже прибыл в родной Скопин. При этом злодей тут же начал нарушать порядок и уже снова попал в руки к правоохранителям.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость151287
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На цепь его привязать, а не на ТВ звать.....
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