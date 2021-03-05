В России задумались об отмене ЕГЭ

Эпидобстановка снова может внести коррективы в образовательный процесс

Не прекращающая буйствовать мировая эпидемия коронавирусной инфекции может привести к отмене ЕГЭ. Такое мнение выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Высокопоставленный эксперт напомнил, что в 2020 году от сдачи данного экзамена отказались порядка 10% старшеклассников. По прогнозам экспертов, в текущем году цифра будет примерно такой же.

На этом фоне в экспертном сообществе задумались, нужно ли сохранять безальтернативность пути, когда выпускные экзамены можно сдавать только в формате ЕГЭ. Возможно, в некоторых случаях необходимо позволить сдачу экзаменов в других форматах, передает слова эксперта РИА "Новости".

Напомним, недавно стало известно, что из-за COVID-19 правительство упростило сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году.

Ольга ФЕДОРОВА

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