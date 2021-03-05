Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
Не прекращающая буйствовать
мировая эпидемия коронавирусной инфекции может привести к отмене ЕГЭ. Такое
мнение выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Высокопоставленный эксперт напомнил, что в 2020 году от сдачи данного экзамена отказались порядка 10% старшеклассников. По прогнозам экспертов, в текущем году цифра будет примерно такой же.
На этом фоне в экспертном сообществе задумались, нужно ли сохранять безальтернативность пути, когда выпускные экзамены можно сдавать только в формате ЕГЭ. Возможно, в некоторых случаях необходимо позволить сдачу экзаменов в других форматах, передает слова эксперта РИА "Новости".
Напомним, недавно стало известно, что из-за COVID-19 правительство упростило сдачу государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году.
Подключение второго судна ускорит процесс
Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты