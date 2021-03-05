Редактирование генома человека станет трендом через 20 лет, считают эксперты

Ученые нашли способ не только победить неизлечимые болезни и увеличить продолжительность жизни, но и породили тенденцию для создания "дизайнерских" детей.

Футуролог Евгений Кузнецов рассказал, что в через 20 лет родители смогут редактировать геном своих детей, заранее выбирая, например, цвет глаз или волос малыша.

"Это чрезвычайно мощный инструмент, который можно использовать как для лечения редких болезней и продления жизни, так и для дизайна детей. Совершенно непонятна ни этическая, ни медицинская сторона этого вопроса, но ящик Пандоры открыт",

– подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Новости", добавив, что в будущем редактирование генома станет трендом.

"Отредактированные" дети уже появились в Китае, который является лидером в разработке этой технологии.

Однако далеко не все смогут позволить себе обращение к специалистам в области генетики. Вероятнее всего, данная процедура будет стоить больших денег. Более того, до сих пор неясно, к каким генетическим последствиям это может привести. Не исключено, что некоторые страны будут стремиться к использованию генной модификации, а другие – избегать.

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