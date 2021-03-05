Ящик Пандоры открыт: в ближайшем будущем родители смогут выбирать "дизайн" детей

Ящик Пандоры открыт: в ближайшем будущем родители смогут выбирать "дизайн" детей
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Редактирование генома человека станет трендом через 20 лет, считают эксперты

Ученые нашли способ не только победить неизлечимые болезни и увеличить продолжительность жизни, но и породили тенденцию для создания "дизайнерских" детей.

Футуролог Евгений Кузнецов рассказал, что в через 20 лет родители смогут редактировать геном своих детей, заранее выбирая, например, цвет глаз или волос малыша. 

"Это чрезвычайно мощный инструмент, который можно использовать как для лечения редких болезней и продления жизни, так и для дизайна детей. Совершенно непонятна ни этическая, ни медицинская сторона этого вопроса, но ящик Пандоры открыт", 

подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Новости", добавив, что в будущем редактирование генома станет трендом. 

"Отредактированные" дети уже появились в Китае, который является лидером в разработке этой технологии.

Однако далеко не все смогут позволить себе обращение к специалистам в области генетики. Вероятнее всего, данная процедура будет стоить больших денег. Более того, до сих пор неясно, к каким генетическим последствиям это может привести. Не исключено, что некоторые страны будут стремиться к использованию генной модификации, а другие – избегать. 

Ранее ученые назвали фрукты, которые улучшают работу мозга. Например, цитрусовые  положительно влияют на центральную нервную систему. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Северный поток - 2" замрет из-за экоактивистов Германии

Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода

Сообщение разведки заставило Байдена отказаться от второго удара по Сирии

Президент отказался от второй воздушной атаки после получения разведданных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей