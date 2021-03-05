Вначале следует заняться растениями с длительным периодом роста и развития

Весна наступила, и огородникам пора вплотную готовиться к работам. При этом важно знать, что нужно сеять на рассаду в начале марта.

Первыми должны быть семена растений, у которых длительный период роста и развития. И не забывать, что из-за пока еще короткого светового дня, придется воспользоваться лампочным освещением мест, где будут находиться сеянцы.

Что нужно сеять на рассаду в первой половине марта

Это время самое подходящее для посева томатов. Однако не всех, а только ранне– и среднеспелых сортов, которые будут потом расте в теплицах. Предназначенные для открытого грунта, а такжеультраскороспелые и штамбовые сорта надо сеять не раньше чем через месяц..

И для сладкого перца начало месяца благоприятно. И тоже именно для среднеспелых и раннеспелых сортов, рассада которых будет отправлены в теплицы. а еще среднеспелые сорта для выращивания в открытом грунте. С раннеспелыми для теплиц стоит подождать.

Также в этот период можно сеять на рассаду горький перец. Но ранне– и среднеспелых сортов, которые потом будут высажены в теплицы.

Годится первая половина марта и для посева баклажанов. Выбирать следует ранне– и среднеспелые сорта. Первые – для выращивания только в теплицах, а вторые – для теплиц и открытого грунта.

Еще начало месяца хорошо для посева садовой земляники. Только безстратификации (длительного выдерживания семян при определенной температуре). Важно: использовать надо только раннеспелые сорта.

На днях "Утро.ру" рассказало о двух новых способах выращивания рассады. Используя их, можно получить урожай, в несколько раз больше прежнего.