В ближайшие дни часть россиян может лишиться домашнего Интернета

В ближайшие дни часть россиян может лишиться домашнего Интернета
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Проблемы со связью могут быть у абонентов "Мегафона" и "Ростелекома"

На будущей неделе, 11 марта, операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц.

Мобильные компании, в частности "Ростелеком" и "МегаФон", просили продлить действие разрешения, которое было выдано 10 марта 2011 года, еще в прошлом году, однако обсуждение так и не состоялось. 

В связи с этим те операторы, которые используют частоты 3,4–3,6 ГГц, будут вынуждены отключить передатчики, пишет РБК. 

Также Госкомиссии по радиочастотам предстоит решить вопрос с продлением разрешения на использование с учетом использования указанных частот для развития сетей пятого поколения мобильной связи.

Вот уже несколько лет мобильные операторы просят власти предоставить им возможность использовать частоты 3,4–3,8 ГГц для развития 5G. Однако силовые ведомства, которые и являются основными пользователями данного ресурса, выступают против этого, поскольку считают, что увеличение числа пользователей будет создать помехи. 

В результате отключение домашнего Интернета приведет к потере доходов, увеличение расходов на перевод клиентов на другое оборудование и потере частного ресурса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

гость
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Да и хуъ с ними, есть спутниковый доступ ко всему. :-)
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