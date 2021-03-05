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Инициативу дать пожилым россиянам
право на ежегодную покупку двух льготных билетов на поезда дальнего следования
оценили в Совфеде. По мнению сенатора Валерия Рязанского, идея хорошая, однако
ее воплощение требует отдельной проработки.
Высокопоставленный госслужащий согласился с тем, что сейчас большинство пенсионеров лишены возможности путешествовать по родной стране. Далеко не всем по карману дорогие ж/д билеты на дальние расстояния. Преференции в этом вопросе дали бы возможность старикам побывать во многих российских городах. Но кто в таком случае возместит расходы транспортникам, остается под вопросом.
Рязанский отметил, что железнодорожные перевозчики не должны пострадать от реализации подобных идей. Данный проект требует детальной проработки и проведения подробных расчетов, передает слова сенатора RT.
Член Совфеда напомнил, что сейчас уже действует льготная программа для северных территорий, а также преференции по Дальнему Востоку и Сибири.
Тем временем, эксперты подсказывают россиянам, как нужно поступить, чтобы не страдать в старости от безденежья. Недавно пенсионной консультант Сергей Звенигородский поведал, как накопить на безбедную старость с зарплаты в 30 тысяч рублей.
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