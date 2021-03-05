Сенатор оценил идею о льготных билетах на поезда для пенсионеров

Сенатор оценил идею о льготных билетах на поезда для пенсионеров
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Предложение требует тщательной проработки

Инициативу дать пожилым россиянам право на ежегодную покупку двух льготных билетов на поезда дальнего следования оценили в Совфеде. По мнению сенатора Валерия Рязанского, идея хорошая, однако ее воплощение требует отдельной проработки.

Высокопоставленный госслужащий согласился с тем, что сейчас большинство пенсионеров лишены возможности путешествовать по родной стране. Далеко не всем по карману дорогие ж/д билеты на дальние расстояния. Преференции в этом вопросе дали бы возможность старикам побывать во многих российских городах. Но кто в таком случае возместит расходы транспортникам, остается под вопросом.

Рязанский отметил, что железнодорожные перевозчики не должны пострадать от реализации подобных идей. Данный проект требует детальной проработки и проведения подробных расчетов, передает слова сенатора RT.

Член Совфеда напомнил, что сейчас уже действует льготная программа для северных территорий, а также преференции по Дальнему Востоку и Сибири.

Тем временем, эксперты подсказывают россиянам, как нужно поступить, чтобы не страдать в старости от безденежья. Недавно пенсионной консультант Сергей Звенигородский поведал, как накопить на безбедную старость с зарплаты в 30 тысяч рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость154202
Пожаловаться Ответить
Каждому сенатору 100500 пенсионеров в нагрузку.
1
новости партнеров

Как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч: совет финансиста

Россияне могут обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах

Санкции США против России нарушают права человека - ООН

Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей