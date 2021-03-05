В Европу не получится: куда россияне смогут улететь на отдых весной

В Европу не получится: куда россияне смогут улететь на отдых весной
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Европейские курорты по-прежнему закрыты

Многие россияне с нетерпением ждут, когда же уже наконец Европа откроет свои границы. Однако, если верить прогнозам экспертов, этой весной российские туристы в страны Европейского союза попасть не смогут. 

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал, что в ближайшие три месяца открытия границ ждать не стоит. Но не исключено, что уже летом Европа распахнет свои двери для путешественников. 

"Может быть, какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами помогут убыстрить этот процесс", 

– предположил Игнатьев в ходе брифинга. 

К сожалению, Франция, Италия и Испания, которые являются излюбленным местом российских туристов, пока не готовы принять путешественников, поэтому в ближайшее время получить туристические визы будет невозможно, пишет НСН. 

Сейчас для россиян доступны 40 стран, реально авиасообщение налажено с 24 из них . Однако для их посещения необходимо соблюсти целый перечень правил. Как показала практика, чаще всего путешественники летают в Турцию, ОАЭ, Танзанию, на Мальдивы и Кубу. 

Ранее аналитики предсказали примерную стоимость отдыха в Турции в мае. Местные операторы подняли стоимость поездки примерно на треть в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом на летнее время.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Улетать будем в космос, на природе, весной красиво на природе.
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