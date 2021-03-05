Впервые за всю историю: на Крымском мосту провели спецоперацию

Впервые за всю историю: на Крымском мосту провели спецоперацию
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спасали застрявшего малыша

На Крымском мосту завершилась спецоперация. О ней рассказали в пресс-службе УпрДор "Тамань".

Люди спасали енотика, который застрял на арке. Видимо, малыш влез на транспортный переход во время променада, а выбраться ему не удалось.

Это было накануне. Рабочие привычно осматривали мост и неожиданно, к своему большому удивлению, заметили барахтающегося пушистика.

Такого не было за все время, что строился Крымский мост, и за период с момента его запуска, сообщили в пресс-службе дорожного управления. И добавили, что рабочие  не растерялись.

Они без посторонней помощи спасли енотика, действуя бережно и аккуратно. Поэтому малыш остался цел и невредим. 

Пока зверька снимали, он вел себя прилично и миролюбиво. Не брыкался и не кусал своих спасителей, передает "КП-Крым".

Торопясь оказать помощь, люди не успели сфотографировать незваного гостя. А он, сразу как освободился, был таков.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость156360
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не все человеческое еще вытровили из русских. респект.
гость
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Они кусаются не хило и крадут все подряд. Мостовикам респект и уважуха!
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