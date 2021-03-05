СУНЦ при Новосибирском госуниверситете получит новый кампус с развлекательным центром

СУНЦ при Новосибирском госуниверситете получит новый кампус с развлекательным центром
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Премьер Мишустин посетил учебное заведение для одаренных старшеклассников

Учащиеся Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского государственного университета скоро получат новый кампус с развлекательным центром. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 5 марта.

Премьер являлся куратором директора СУНЦ НГУ Людмилы Некрасовой в рамках конкурса "Лидеры России". Оказавшись в Новосибирске, он решил лично ознакомиться с учебным заведением, о котором столько слышал от подопечной.

Как рассказала Некрасова, сейчас в школе обучаются около 500 учеников 9 – 11 классов из самых разных регионов России – от Урала до Дальнего Востока. Чтобы учиться в СУНЦ, они прошли серьезные испытания, сначала заочные, а потом очные в летней школе. При этом здание школы было построено в 60х годах прошлого века, и СУНЦ его уже "перерос".

Мишустин согласился, что талантливым и целеустремленным ребятам нужно обеспечить возможность заниматься наукой и учебой, а не думать о базовых бытовых вещах.

"Ребята, я хочу вас обрадовать. (…) Принято решение, что будет построен для вас новый учебный корпус, где будет общежитие, где будет лаборатория",

– сообщил премьер, пообещав, что будет держать этот вопрос на личном контроле, а еще доложит об этом президенту Владимиру Путину, передает РИА "Новости".

Отличительным моментом обучения в СУНЦ является то, что преподают там не обычные школьные учителя, а научные сотрудники и преподаватели вузов, таким образом воспитанники входят в вузовскую систему раньше. Поэтому так важно, чтобы нормативный статус СУНЦ был закреплен, указала Некрасова, обращаясь к премьеру. Глава правительства заверил, что соответствующий законопроект готов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Как накопить на старость с зарплаты в 30 тысяч: совет финансиста

Россияне могут обеспечить себя до конца жизни даже при скромных доходах

Санкции США против России нарушают права человека - ООН

Организация Объединенных Наций призвала Вашингтон соблюдать международные пакты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей