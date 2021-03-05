СУНЦ при Новосибирском госуниверситете получит новый кампус с развлекательным центром

Премьер Мишустин посетил учебное заведение для одаренных старшеклассников

Учащиеся Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского государственного университета скоро получат новый кампус с развлекательным центром. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 5 марта.

Премьер являлся куратором директора СУНЦ НГУ Людмилы Некрасовой в рамках конкурса "Лидеры России". Оказавшись в Новосибирске, он решил лично ознакомиться с учебным заведением, о котором столько слышал от подопечной.

Как рассказала Некрасова, сейчас в школе обучаются около 500 учеников 9 – 11 классов из самых разных регионов России – от Урала до Дальнего Востока. Чтобы учиться в СУНЦ, они прошли серьезные испытания, сначала заочные, а потом очные в летней школе. При этом здание школы было построено в 60х годах прошлого века, и СУНЦ его уже "перерос".

Мишустин согласился, что талантливым и целеустремленным ребятам нужно обеспечить возможность заниматься наукой и учебой, а не думать о базовых бытовых вещах.

"Ребята, я хочу вас обрадовать. (…) Принято решение, что будет построен для вас новый учебный корпус, где будет общежитие, где будет лаборатория",

– сообщил премьер, пообещав, что будет держать этот вопрос на личном контроле, а еще доложит об этом президенту Владимиру Путину, передает РИА "Новости".

Отличительным моментом обучения в СУНЦ является то, что преподают там не обычные школьные учителя, а научные сотрудники и преподаватели вузов, таким образом воспитанники входят в вузовскую систему раньше. Поэтому так важно, чтобы нормативный статус СУНЦ был закреплен, указала Некрасова, обращаясь к премьеру. Глава правительства заверил, что соответствующий законопроект готов.